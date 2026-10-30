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30 oct 2026 Actualizado 20:09

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Medellín

Deudores de impuestos en Medellín podrían acceder a descuento del 80 % en intereses

La propuesta ingresó al Concejo de Medellín y aplicará para obligaciones pendientes en predial, industria y comercio y publicidad exterior.

Deudores de impuestos en Medellín podrían acceder a descuento del 80 % en intereses

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Deudores de impuestos en Medellín podrían acceder a descuento del 80 % en intereses

Santiago Solórzano

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La Alcaldía de Medellín radicó ante el Concejo de Medellín el Proyecto de Acuerdo 114 de 2026. La iniciativa busca ofrecer un descuento del 80 % en la tasa de interés de mora para contribuyentes con obligaciones pendientes en tributos como predial, industria y comercio, y publicidad exterior.

La propuesta pasará a debate en la corporación municipal y, de ser aprobada, estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2026. El mecanismo aplicará para intereses vencidos y compromisos en acuerdos de pago, promoviendo el recaudo y el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Requisitos y alcance del beneficio fiscal

Para acceder a la medida, los contribuyentes deberán realizar la solicitud mediante el portal tributario oficial, cancelar el 100 % del capital adeudado y el 20 % restante de los intereses. En el caso de las sanciones por no declarar industria y comercio, la reducción cambiará del 10 % al 5 %.

El beneficio no aplicará para multas de tránsito o de policía, arrendamientos ni cargas urbanísticas. Según la subsecretaría de Ingresos, Liliana Zapata Jaramillo, la estrategia busca fortalecer la cultura de pago para destinar recursos a programas y proyectos de la administración distrital.

Más información

Canales de atención y destinación de recursos

La atención presencial para el trámite y pago estará habilitada en los centros comerciales Unicentro, La Central, El Tesoro, Los Molinos, Florida y Premium Plaza. De igual forma, los ciudadanos podrán efectuar sus pagos mediante los canales digitales de la página web del Distrito.

Los recursos recaudados a través de esta medida se destinarán al financiamiento de los programas sociales y proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere”.

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