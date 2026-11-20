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María Claudia Tarazona, esposa del asesinado excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para responder a las declaraciones que hizo Víctor Gutiérrez, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sobre el magnicidio del excongresista.

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Aseguró que Gutiérrez tiene el derecho a la presunción de inocencia, como cualquier persona en Colombia, y afirmó que debe ser la Fiscalía General de la Nación la que debe esclarecer por qué él estaba en el lugar y el momento en que atentaron contra Miguel Uribe.

“A mí no me corresponde aceptar o no las declaraciones de esta persona. Me parece grave para el proceso que esta persona, que no ha sido señalada por parte de la Fiscalía, ni de la familia, ni los abogados han hablado de su nombre o su cara, entonces no entiendo de dónde sale la información de que él es quien está vinculado”, afirmó.

“No sé de dónde obtiene la información, me parece sospechoso que él salga y diga ‘yo soy’ cuando no ha habido una imputación o vinculación jurídica al proceso de Miguel”, añadió.

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Reiteró que debe ser el ente acusador el que determine si las personas señaladas en el proceso están realmente involucradas en la planeación del magnicidio de Miguel Uribe. “Me llama la atención de dónde saca la información”.

Aclaró también que sus declaraciones se debieron a la información que le entrega la Fiscalía sobre las personas vinculadas.

Asimismo, explicó que la Fiscalía pasó un derecho de petición a la DNI y fue la misma entidad la que les confirmó que las dos personas señaladas sí hacían parte de la institución para ese momento, versión que contradice lo dicho por Víctor Gutiérrez en 6AM W.

“¿Por qué estaban ahí? Eso le corresponde a la Fiscalía”, finalizó.

Escuche la entrevista completa con María Claudia Tarazona aquí: