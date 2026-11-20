La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció el cierre temporal de la Autopista Norte, uno de los corredores más importantes de la capital colombiana, para la mañana de este viernes 20 de noviembre.

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La razón de este bloqueo temporal de la AutoNorte se da para garantizar la seguridad y el desarrollo de un evento del Gobierno Nacional.

¿A qué horas inicia el cierre de la Autopista Norte?

Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre total de la Autopista Norte, sentido sur-norte, se dará desde las 9:00 de la mañana.

Reversible por la Carrera Séptima

Las autoridades de Movilidad de la ciudad realizan un reversible desde las 7:30 de la mañana por la Carrera Séptima entre la calle 193 y la calle 245 para agilizar el flujo vehicular.

“El contraflujo busca ofrecer alternativas para la salida de conductores y pasajeros de transporte público hacia municipios de La Sabana como Chía, Cajicá, Ziaquirá, Sesquilé, así como para quienes viajan hacia el norte del país a departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander y otros”, apuntan desde la Alcaldía.

Asimismo, señalan que los conductores también pueden tomar la vía Suba-Cota o la Calle 80 para salir hacia el norte del país.

Desvíos de TransMilenio, TransMiZonal y alimentadores

Por este cierre, TransMilenio anunció cambio en algunas de sus rutas de TransMiZonal:

Servicios T25, BL919, T163, BG902, P49, E44, 402, BA947, Z4B, BF918, 291, BH907, BC917 y 18-14 harán retornos en las calles 183 y 193 con Autopista Norte.

Cambio en los alimentadores

Rutas B924 Guaymaral y 2-2 Jardines, ajustarán su recorrido por la calle 192 con Autopista Norte.

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