Un procedimiento de inspección adelantado durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre en la Universidad Nacional, sede Bogotá, dejó al descubierto pancartas, máscaras antigás, prendas y otros elementos que, según las autoridades, podrían estar relacionados con amenazas a estudiantes y posibles actos de vandalismo y violencia.

La intervención fue realizada por agentes de la Sijín y la Sipol, adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, en instalaciones de las facultades de Sociología y Derecho. Entre los elementos encontrados se reportaron una bandera identificada con la Brigada Clandestina PPP, pancartas con mensajes alusivos a grupos e individualidades anarquistas y clandestinas, máscaras antigás, tarros de pintura y prendas de vestir.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en la Facultad de Sociología se encontraron pancartas y prendas que presuntamente serían utilizadas para amenazar a estudiantes, adelantar acciones de reclutamiento y cometer actos de vandalismo. Por su parte, en el aula 132 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se reportó el hallazgo de pancartas, máscaras antigás y canecas de pintura.

Decana de Derecho rechazó el ingreso de la Fuerza Pública

El procedimiento generó un pronunciamiento de Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quien rechazó categóricamente lo que calificó como una irrupción de la Fuerza Pública en el campus universitario, específicamente en el edificio 201 Gabriela Peláez Echeverry.

En un comunicado dirigido a la comunidad académica, Toro aseguró que desconoce los hechos y las razones que motivaron la intervención, por lo que solicitó a las autoridades competentes esclarecer lo sucedido. También manifestó que este tipo de actuaciones comprometen la tranquilidad y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

La decana cuestionó además cualquier actuación que pueda señalar, perfilar o estigmatizar a quienes hacen parte de la institución. En su pronunciamiento defendió el respeto por las diferencias de opinión y pensamiento, así como las garantías para que los integrantes de la universidad puedan expresar sus posturas personales y políticas sin ser objeto de señalamientos.

Finalmente, reiteró que cualquier ingreso indebido de la Fuerza Pública al campus y a las instalaciones de la facultad no cuenta con el respaldo de la Decanatura.

¿Por qué se realizó la inspección?

Frente a los cuestionamientos por el ingreso de los uniformados, las autoridades confirmaron que la solicitud del registro fue realizada por las directivas de la Universidad Nacional, después de recibir una alerta sobre la posible existencia de material que podría utilizarse para cometer actos de vandalismo y acciones violentas.

Esta explicación se conoció después de la publicación del pronunciamiento de la decana, quien aseguró que desconocía los motivos de la intervención y pidió que se aclararan las circunstancias en las que se produjo.

Por ahora, la información divulgada no precisa si hubo personas identificadas o capturadas durante el procedimiento, ni establece responsabilidades sobre los elementos encontrados. Mientras las autoridades sostienen que la inspección respondió a una alerta y a una solicitud de la propia institución, desde la Decanatura de Derecho se insiste en la necesidad de esclarecer cómo se desarrolló el ingreso de la Fuerza Pública al campus.