Once Caldas atraviesa un momento importante en la temporada, luego de conseguir su clasificación a la final de la Copa Colombia y mantenerse en la pelea por los objetivos del campeonato. En medio de este panorama, Daniel Jaramillo, presidente de la institución, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la actualidad del equipo, las decisiones deportivas y los planes para el futuro.

Uno de los temas fue el momento que vive el conjunto dirigido por Carlos Alberto ‘Panelo’ Valencia. El dirigente reconoció que su designación generó algunas dudas inicialmente, pero explicó que confiaron en él para asumir el equipo en ese momento.

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“Con Panelo, al principio había un poco de dudas, pero creímos que era el indicado en el momento”, manifestó Jaramillo.

Asimismo, el presidente se refirió a las expectativas que existen alrededor del equipo, especialmente después de convertirse en uno de los protagonistas de la temporada. Sin embargo, advirtió que todavía no han conseguido los objetivos deportivos que persiguen.

“Se habla de que somos el rival de Nacional, pero no podemos olvidar que no hemos ganado”, señaló. En esa misma línea, agregó: “Hoy todos hablan de Once Caldas, pero no hemos ganado nada”.

El dirigente también dejó claro que la institución no se conforma con los resultados alcanzados hasta ahora y que la exigencia es mayor, teniendo en cuenta la historia del club.

“Nosotros somos campeones y no nos podemos conformar con entrar a los 8”, afirmó.

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El mercado de fichajes y el futuro de Panelo Valencia

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de que algunos futbolistas del plantel reciban ofertas para salir del equipo. En particular, Jaramillo confirmó que han existido consultas por dos jugadores importantes de la institución, aunque todavía no hay propuestas concretas.

“Han averiguado por Jeffry y Parra, pero no han llegado ofertas formales”, explicó el presidente.

Sobre la continuidad de Carlos Alberto ‘Panelo’ Valencia, el dirigente indicó que la evaluación se realizará una vez termine la participación del equipo en las competencias actuales. La intención será conocer las expectativas del entrenador y ponerlas en consideración con los planes de la institución.

“Cuando todo termine hablaremos con el Panelo, sobre lo que él quiere y lo que queremos”, comentó.

Dayro Moreno y su objetivo de superar los 400 goles

Finalmente, Daniel Jaramillo también habló de Dayro Moreno, uno de los referentes del equipo y protagonista de la actualidad deportiva de Once Caldas. El presidente hizo referencia a las ambiciones personales del delantero, quien mantiene dos grandes objetivos en su carrera.

“Dayro quiere su estatua y superar los 400 goles”, expresó.

El mensaje de Once Caldas antes de enfrentar a Nacional

Uno de los encuentros que concentra la atención del equipo manizaleño es el compromiso frente a Atlético Nacional, rival al que se medirá en los cuadrangulares semifinales de la Liga. Jaramillo se refirió a la expectativa que existe por este enfrentamiento y dejó una frase particular sobre Lucas González.

“También estamos esperando a Nacional y queremos verle la cara a Lucas”, manifestó.

De esta manera, el presidente de Once Caldas abordó diferentes aspectos del presente institucional y deportivo del club, desde la confianza en su cuerpo técnico y el futuro de sus jugadores hasta las aspiraciones de una plantilla que buscará convertir su buen momento en nuevos títulos.