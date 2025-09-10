Agenda deportiva de la semana: Prográmese con Eliminatorias, Liga y Vuelta España

Una nueva semana de agenda deportiva y DirecTV, mediante DSports y DGO, trae consigo la mejor programación. Eliminatorias al Mundial, Vuelta España, Abierto de Estados Unidos, fecha de clásicos en Colombia y mucho más.

Viva las Eliminatorias a la Copa del Mundo por Europa, con partidos llamativos como Hungría vs. Portugal. Asimismo, por Sudamérica, Colombia cierra su participación ante Venezuela, que se juega el cupo al repechaje, por el cual también opta Bolivia.

La Vuelta España entra en su tercera y definitiva semana, con un Jonas Vingegaard que lidera la carrera. Se espera que los colombianos puedan ganar una carrera.

Por su parte, habrá fecha de clásicos en la Liga colombiana. Medellín vs. Nacional, América vs. Cali y Millonarios vs. Santa Fe, se roban las miradas.

A continuación la programación de la semana DirecTV:

Agenda Deportiva Ampliar