Armenia

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Tres policías resultaron heridos en medio de los desmanes de hinchas en el partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena, las autoridades crearán un grupo especializado para avanzar en el proceso judicial contra los responsables

La noche del domingo 15 de noviembre se generó un ambiente de tensión ante la derrota del Deportes Quindío con el Real Cartagena en el Estadio Centenario de Armenia.

El partido inició sobre las 8:10 de la noche con alta afluencia de personas apoyando al equipo quindiano, sin embargo, se tornó a un ambiente de vandalismo cuando le fue anulado un gol al Deportes Quindío por un fuera de lugar.

La situación originó en que los hinchas de la tribuna norte del estadio ingresaran al estadio por lo que las autoridades oportunamente contuvieron la ocupación indebida, sin embargo, la alteración de orden público se trasladó a las afueras del estadio donde la emprendieron contra vehículos institucionales.

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Inicialmente, el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que como administración municipal a raíz de los hechos delincuenciales registrados en medio del encuentro deportivo solicitan la plena identificación e individualización de los responsables de estos actos reprochables.

Del mismo modo, la coronel Martha Liliana García comandante encargada de la Policía en el departamento manifestó que en medio de los desmanes resultaron lesionados tres policías y tres vehículos institucionales vandalizados. Dijo que desde el comando han determinado crear un grupo de policía judicial para avanzar en el proceso judicial contra dichos responsables.

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En el sector del túnel Ocelotes de la vía Cajamarca- Calarcá se registró un accidente de Tránsito que dejó una persona fallecida.

De acuerdo con la información de las autoridades, el conductor de un camión que transportaba quesos perdió el control chocando contra un elemento fijo del túnel.

Lamentablemente perdió la vida en el lugar y fue identificado como Carlos Gustavo Peña Patiño.

Familiares de una víctima de feminicidio exigen justicia y celeridad para recapturar al presunto responsable que se fugó hace dos semanas de una estación de Policía en Armenia

Recordemos que en la madrugada del 3 de noviembre se registró un fuerte sismo que generó la evacuación correspondiente y fue allí donde aprovecharon tres sindicados para fugarse la estación de Policía Armenia ubicada en el barrio La Isabela de la ciudad.

Uno de ellos es Diego Murillo Ramírez quien se encontraba en el proceso de judicialización por el delito de feminicidio y los familiares de una de las víctimas se mostraron preocupados ante la situación.

Precisamente Olga Lucía Peñuela fue asesinada presuntamente por Diego Murillo luego de descubrir que había sido condenado por el feminicidio de su anterior pareja. La hija de la víctima Andrea Peñuela señaló que una vez su mamá se entera de que él estaba involucrado en un caso de feminicidio decidió terminar la relación y es cuando recibe amenazas por lo que finalmente fue asesinada con arma blanca en el Valle del Cauca en el mes de diciembre del año 2024.

Sostuvo que la preocupación es alta porque temen por su vida ya que han liderado todas las denuncias y son testigos en el proceso judicial por la muerte de su mamá por lo que exigen pronta captura ante la inoperancia de las autoridades que permitió su fuga en la ciudad de Armenia.

Vale anotar que las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por cada uno de los fugados para lograr dar con su captura en el menor tiempo.

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El Colegio Colombo Japonés Zakurayima de #Armenia emitió un comunicado sobre un incidente que se registró con una atracción mecánica.

Inicialmente sostienen que la información difundida por redes sociales carece de veracidad y no corresponde a la realidad de los hechos.

El comunicado expresa que, en una jornada de esparcimiento para liberar tensión tras el estrés postraumático del terremoto, se contaron con ocho atracciones y de una de estas tres estudiantes sufrieron afectaciones donde dos fueron leves y uno en la caída a pesar del contacto de protección cayó mal, pero de manera oportuna sostienen que brindaron la ruta de atención correspondiente.

Fueron claros que la actividad contaba con el permiso de los padres e incluso con la presencia de muchos de ellos.

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El alcalde del municipio de Montenegro confirmó el proceso de demolición para la iglesia San José con más de 100 de historia y que resultó afectada por el terremoto

Uno de los municipios más afectados por el terremoto es el de Montenegro que, aunque no tuvo muertos si fue afectado altamente en su infraestructura.

Y es que la parroquia San José es una iglesia de 100 años de tradición que registró daños estructurales provocados por el terremoto del pasado 10 de agosto, sin embargo, un comunicado de la Diócesis hablaba de restauración y/o reconstrucción de 2 templos emblemáticos del Quindío como son la Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya y el Templo San José y casa cural de Montenegro.

El alcalde del municipio, Gustavo Pava informó que la Diócesis avanzará en el proceso de demolición puesto que el reforzamiento es para la iglesia del municipio de Quimbaya. Explicó que de acuerdo con el diálogo establecido con Monseñor le informaron que no será con máquinas sino de manera manual por lo que la empresa Capital hará todo el proceso.

En cuanto a la reconstrucción en general en el municipio dio a conocer que todo se ha establecido mediante gestión puesto que ya iniciaron con la construcción del nuevo hogar infantil Pilatunas que alberga más de 200 niños y niñas. Del mismo modo, sostuvo que con el Banco Mundial de Alimentos ha logrado beneficiar a 915 familias con un incentivo económico durante tres meses.

Asimismo, indicó que desde el Fondo Milagro le dieron a conocer los mejoramientos de vivienda que son 30 millones de pesos para quienes están en la base de datos de la unidad de riesgo. Fue claro que por fortuna las instituciones educativas del municipio estaban asegurados lo que permite una reconstrucción, por ahora apoyan el proceso con carpas y módulos.

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El Quindío fue seleccionado para la construcción de una nueva central de beneficio de café con el objetivo de favorecer a las familias que perdieron sus instalaciones y equipos para el procesamiento del grano tras el terremoto

En efecto el Quindío fue seleccionado para la construcción de una nueva central de beneficio de café, que estará ubicada en el sector de La Bella del municipio de Calarcá. Es de anotar que esta iniciativa hace parte de los recursos destinados por la Federación Nacional de Cafeteros para la construcción de tres centrales de beneficio en zonas afectadas por el terremoto, donde numerosas familias caficultoras perdieron sus instalaciones y equipos para el procesamiento del grano.

Para seleccionar las ubicaciones se presentaron siete propuestas de diferentes departamentos, entre ellos Quindío, Caldas, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca y Tolima.

Finalmente, el proyecto presentado por el Quindío fue incluido entre las tres iniciativas seleccionadas. Carlos Alberto Cardona, representante del Quindío ante el Comité Directivo y Nacional de la Federación manifestó que la central estará dotada de infraestructura y equipos modernos para realizar procesos de beneficio de manera eficiente y con estándares que permitan mantener la calidad del café y favorecer su comercialización en mejores condiciones.

Monasterio de Monjas en el Quindío continúa con dificultades en la infraestructura a tres meses del terremoto

En efecto el fuerte sismo del pasado 10 de agosto golpeó la infraestructura del Monasterio de Santa Clara, perteneciente a las Hermanas Clarisas y ubicado en la vereda La Julia en el municipio de Montenegro. A tres meses de la contingencia, la hermana Brenda del santísimo sacramento del monasterio evidenció la situación puesto que afectó a las 17 hermanas que integran esta comunidad religiosa.

Dio a conocer que hubo afectaciones de vivienda puesto que colapsó gran parte de las habitaciones y también en su parte operacional como cocina, zona de artesanías, biblioteca entre otros.

Resaltó que a hoy han intervenido en la parte menos afectada, es decir, la cubierta de la capilla que es uno de los lugares más importantes para ellas y ese proceso avanza en un 80%, pero destacó que el resto de las cubiertas están afectadas entendiendo que los insumos no todos se encuentran en el Quindío.

Explicó que no solo viven en el lugar, sino que como no cuentan con una fuente de ingreso desarrollan diferentes actividades como es el emprendimiento agropecuario como el cultivo y la venta del plátano, café, la panela y gallinero para venta de huevos campesinos.

Señaló que en el país son 34 monasterios de clarisas y uno de ellos es el ubicado en el departamento.

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Gremios en el Quindío remitieron un comunicado a la ministra de transporte, Elsa Noguera para solicitar la continuidad de la concesión vial Manizales-Pereira-Armenia e impulsar la doble calzada Calarcá-La Paila

Precisamente la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío anunció que remitieron una comunicación al Gobierno Nacional, dirigida a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en la que plantea dos asuntos prioritarios como es La continuidad del modelo de concesiones en el corredor Manizales-Pereira-Armenia y la materialización del proyecto de doble calzada Calarcá-La Paila.

El presidente del gremio en el departamento, Rodrigo Estrada sostuvo que frente al corredor Manizales-Pereira-Armenia, actualmente a cargo de Autopistas del Café considera es fundamental que, una vez finalice el contrato vigente y se cumplan las condiciones contractuales y financieras correspondientes, se preserve el modelo de concesión mediante un esquema de quinta generación (5G).

Mencionó que solicitaron desde el gremio al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelantar los estudios y procedimientos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para estructurar un nuevo proceso de concesión que garantice la continuidad del servicio, el mantenimiento de la infraestructura y los compromisos de inversión.

Asimismo, dijo que plantearon la importancia de revisar técnicamente las tarifas de los peajes, teniendo en cuenta tanto las necesidades de financiación y mantenimiento de las vías como las condiciones económicas de los habitantes y los sectores productivos.

En ese sentido, proponen evaluar tarifas diferenciales y mecanismos de equilibrio que permitan armonizar la sostenibilidad financiera de la concesión con la capacidad de pago de los usuarios, la movilidad cotidiana y la competitividad regional.

En cuanto a la doble calzada Calarcá- La Paila sostuvo que permitiría mejorar las condiciones de movilidad, reducir tiempos y costos de transporte, fortalecer la eficiencia logística y facilitar el acceso de las empresas a los mercados nacionales e internacionales.

Ante lo anterior, llamó la atención del gobierno nacional para mantener este proyecto dentro de las prioridades de infraestructura estratégica, avanzar en las gestiones técnicas, financieras y administrativas necesarias para su ejecución y establecer una hoja de ruta clara que permita convertirlo en una realidad.

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Las autoridades de salud en el Quindío intensifican la vigilancia epidemiológica por el dengue ante la variabilidad climática, a la fecha son más de 400 casos concentrados en municipios como Montenegro y Quimbaya

Aunque en comparación a años anteriores la cifra ha disminuido, las autoridades de salud están en alerta debido a que se viven semanas de fuertes lluvias y otras de intenso calor lo que desencadena el riesgo de proliferación del dengue.

La secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila informó que en la vigencia 2024 se generó un pico con más de 7 mil casos, en el año 2025 disminuyó a 838 casos y hasta lo que va corrido del 2026 van 455.

A raíz de la situación, manifestó que vienen trabajando con los equipos de enfermedades transmitidas por vectores por lo que se están desplazando a los municipios con mayor incidencia en casos como son Montenegro, Quimbaya, Calarcá y Circasia.

Resaltó que el llamado a la comunidad es el del lavado de los tanques para evitar la proliferación del mosquito transmisor y desde el equipo de la dependencia recolectan las llantas que están en lotes baldíos que tienen acumulación de agua.

Los deportistas de la Liga de Patinaje del Quindío finalizaron con un balance muy positivo su participación en la III Válida Nacional Puntuable Interclubes, que se desarrolló en Bogotá. La competencia, que otorgó puntos para integrar la Selección Colombia de Patinaje en 2027, contó con la participación de seis representantes del departamento, quienes recibieron el respaldo de Indeportes Quindío.