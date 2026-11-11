Ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron en bombardeo en Tarazá, Antioquia

Medellín, Antioquia

Ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo murieron durante un bombardeo y una operación militar en zona rural de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, según el balance preliminar divulgado por Abelardo de la Espriella.

El anuncio corresponde a la operación Nehemías, desarrollada por el Ejército Nacional con inteligencia de la Policía y apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana contra la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez de esa organización criminal.

Entre los ocho fallecidos estaría Haminton Mosquera, alias Negro Perea, señalado como cabecilla principal de la estructura. De acuerdo con la publicación, tenía más de 20 años de trayectoria criminal y era uno de los diez cabecillas prioritarios del país. Por información que permitiera su ubicación se ofrecía una recompensa de hasta 2.018 millones de pesos.

Los señalamientos contra alias Negro Perea

Según la información divulgada por De la Espriella, alias Negro Perea estaría subordinado directamente a alias Gonzalito y sería señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra la Fuerza Pública.

Entre los hechos que se le atribuyen está el asesinato de un patrullero en Tarazá durante 2025. Estas conductas corresponden a señalamientos incluidos en el anuncio oficial.

Material incautado en la operación

El balance preliminar también reportó la incautación de cinco fusiles, dos pistolas, cuatro minas antipersonal y equipos de comunicación. Además, las autoridades habrían destruido un campamento que era utilizado para coordinar actividades criminales.

De la Espriella afirmó que la operación hace parte de la ofensiva contra los mandos del Clan del Golfo y aseguró que las acciones militares continuarán para recuperar el control territorial.