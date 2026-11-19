Este jueves 19 de noviembre y viernes 20 de noviembre Juanes se estará presentando en la capital del país, en el Corazón de Bogotá (antiguo Movistar Arena), en el marco de su gira Juanes World Tour que ya tuvo su primera fecha en Medellín donde fue el acto de inauguración del escenario DaviArena.

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En esta gira presentará su álbum JuanesTeban que fue galardonado por la academia de la música con el premio Latin Grammy a Mejor álbum rock latino o alternativo.

El concierto reunirá los clásicos que han marcado su carrera con el estreno en vivo de canciones de su nuevo álbum conceptual, JuanesTeban, un proyecto que explora la dualidad artística entre luz y oscuridad, rock y raíz latina. Con más de 20 mil millones de reproducciones globales, Juanes se reencontrará con su público en Bogotá, reafirmando por qué es uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

Esta es una de las giras más ambiciosas del cantante paisa, los shows también pasarán por festivales de renombre como Viña del Mar, Vive Latino y otros eventos internacionales. En total, Juanes realizará 29 conciertos en arenas y teatros de Norteamérica.

Horarios:

Si usted ya tiene sus boletas para cualquiera de las dos fechas en Bogotá, le contamos cuáles son los horarios para que se agende con tiempo:

6:00 p.m. Apertura de puertas

Apertura de puertas 8:00 p.m . Laura Maré

. Laura Maré 9:00 p.m. Juanes

Cierres viales:

Tenga en cuenta que para este jueves 19 de noviembre hay manifestaciones en la ciudad por el paro nacional, en Caracol Radio le actualizamos el minuto a minutos de las marchas

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Posible setlist:

El artista se encuentra en su gira Juanes World Tour 2026 en el que tendrá temas de su álbum JuanesTeban y por su puesto sus clásicos. Aquí algunas de las canciones que tendrá en su repertorio:

Me enamora

La paga

Yerbatero

Mala gente

Muérdeme / Fuego

Nada valgo sin tu amor

Fotografía

Hagamos que / Cuando estamos tú y yo

Volverte a ver

Nada que perder

Fíjate bien / Podemos hacernos daño

Es por ti

Mis planes son amarte / Un día normal

Una noche contigo

Para tu amor

Hoy me voy / La vida... es un ratico

Gotas de agua dulce

La plata / Bonita

La noche

No creo en el jamás

La camisa negra

La luz

A Dios le pido

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