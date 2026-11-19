Armenia

Con normalidad y buena asistencia se cumplió en las calles de Armenia la marcha contra las reformas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Los manifestantes se dieron cita desde muy temprano en la mañana en la zona peatonal de la universidad del Quindío al norte de Armenia, donde con banderas de Colombia, de partidos y movimientos políticos, sociales, alternativos, progresistas, del pacto histórico, camisetas y prendas alusivas a sindicatos de trabajadores y estudiantes se concentraron para luego salir en movilización por toda la avenida Bolívar hasta llegar a la plaza de Bolívar.

La manifestación fue pacífica llena de arengas, gritos, proclamas, consignas que rechazaron las reformas del gobierno nacional y solicitaban ser escuchados frente a los reclamos de la sociedad que no está de acuerdo con las políticas y proyectos actuales.

El reporte que entregaron las autoridades es que la marcha se cumplió en completa normalidad, no hubo alteración del orden público, solo las congestiones viales debido al paso de la movilización.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó que más de 2000 personas participaron de la jornada pacífica de protesta.

Jessica Obando diputada del Quindío por el pacto Histórico “salimos a marchar porque hay múltiples razones, pero en conjunto por la dignidad de un pueblo y cuando hay unidad del pueblo y cuando las consignas son claras, podemos decirle de tú a tú a la presidencia de la República Abelardo de la Espriella, que nada de violencia, que no se puede pasar por alto la Constitución de Colombia y que adicional a eso, esa reforma tributaria o ley de rescate realmente no es un rescate sino para los más ricos de Colombia que son menos del 1% del país.

Esteban Bernal Maestro del Quindío “entre otras cosas hoy salimos a movilizarnos exigiendo medidas que permitan garantizar conocer en qué tiempo se va a establecer la reconstrucción de las escuelas y la infraestructura educativa afectada por el terremoto.

Llevamos más de 3 meses sin respuestas claras, sin planes y sin al menos tener medidas temporales como carpas o salones eh que se habiliten otros espacios para garantizar la educación de nuestros niños y niñas. Las respuestas no pueden ser videos, las respuestas no pueden ser cajas de cartón, las respuestas tienen que ser reales y compromisos que sean verificables en el corto plazo, relató el docente.

Roberto Carlos Astorquiza, militante progresista del Quindío “queremos decirle al Gobierno Nacional que hay una gran mayoría de colombianos que seguimos apostándole a una reconciliación, a que se mantengan las conquistas sociales que más que destruirse tienen que enfocarse en con mayor fuerza porque es la fórmula para que haya una paz real. Por eso queremos manifestar hoy nuestro rechazo a los aspectos más regresivos de la reforma fiscal. Estamos presentando también nuestro rechazo a cómo la misma ministra de Educación pide que se disminuya el presupuesto de uno de los renglones fundamentales de nuestro país como es la educación en más de 300.000 millones de pesos”

Al finalizar la marcha, los participantes se concentración en la plaza de Bolívar de Armenia donde nuevamente expresaron su rechazo a las políticas del actual gobierno nacional.