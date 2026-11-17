El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Edison Barrera, comerciante en el sector de San Victorino, en Bogotá, conversó con 6AM W acerca de las afectaciones y pérdidas materiales que dejó el incendio al interior del centro comercial Gran San.

Contó que tienen incertidumbre por lo que vaya a pasar con sus comercios. Mencionó que la administración del centro comercial los está reubicando ante los daños que dejó el incendio.

“El sector en el que estamos fue afectado, se cayeron paredes”, mencionó.

De esta manera, pidió el apoyo de los colombianos ante esta adversidad, pues confiaban en las ventas de la temporada de Navidad y fin de año.

“Necesitamos el apoyo de Colombia, no nos abandonen en este momento tan difícil. Confiábamos en estos 35 días que quedan del año, necesitamos vender esto”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: