El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó el centro comercial GranSan en San Victorino tras el incendio de la madrugada del lunes 16 de noviembre que afectó cerca de 27 locales comerciales y anunció un plan de apoyo distrital para los comerciantes damnificados

Los comerciantes afectados por la conflagración podrán acceder a incentivos y beneficios de hasta $ 10 millones, apoyos con ferias y otras alternativas.

“Les vamos a hacer un apoyo de 10 millones de pesos con unos cupones para poder recuperar insumos y parte del recurso que va a permitir recuperar los daños de la afectación. Vamos también a ayudarles a mercados para que puedan vender en la temporada más importante para ellos, la más importante del año, por eso le podemos ayudar con ferias en varios puntos. Por ejemplo, en el parque de la 93, Hayuelos, en el bajo puente de la calle 63 con Boyacá y en el bajo puente de la 53 con Boyacá y también en la Feria vassar”, aseguró el mandatario local.

La intervención contempla seis líneas de trabajo enfocadas en recuperar las capacidades productivas, fortalecer los canales de comercialización y generar nuevas oportunidades de negocio para los afectados.

“Nos vamos a sentar esta misma semana con MercadoLibre para que puedan tener el apoyo la ayuda, la asesoría y poder empezar a vender no solamente en Bogotá, sirven toda Colombia”, reiteró Galán.

Adicionalmente, se contempla la implementación de un espacio tipo bistró y showroom en la zona de Mercado Libre, concebido como una vitrina para exhibir productos, generar experiencias y promover la creación de contenidos fotográficos y audiovisuales que contribuyan a la difusión y viralización de la oferta comercial de San Victorino.

En este proceso participarán la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entidades que tendrán un papel en la atención de los comerciantes.

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Locales destruidos por el incendio

La emergencia se registró durante la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre, en una edificación ubicada en la carrera 11 con calle 9, en el centro de Bogotá.

El balance inicial de los organismos de emergencia reportó 22 establecimientos afectados. De estos, diez sufrieron pérdida total y otros 12 presentaron daños parciales o severos.

Sin embargo, las evaluaciones posteriores del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, ampliaron el panorama de las afectaciones: la entidad reportó restricciones de uso en 28 locales y 13 espacios de parqueadero.