Hacía la 1:21 de la mañana el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibió una alerta por un incendio al interior del Centro Comercial Gran San, ubicado en San Victorino en la localidad de Santa Fe; las llamas fueron controladas hacía las seis de la mañana.

De acuerdo con el balance entregado por el sargento Roger Peña, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la conflagración afectó principalmente el segundo nivel del establecimiento, el cual cuenta con aproximadamente 300 locales.

“Se atendió un servicio por incendio estructural en nuestro centro comercial Gran San, en el segundo nivel, donde tenemos una afectación de 10 locales con una afectación total, 12 afectados por humo y por temperatura y partículas del incendio. En este momento se encuentran con restricción el área suroccidental del centro comercial por afectación de techos y de humos y pues de los riesgos que se encuentran asociados al incendio”, aseguró el sargento Roger Peña en entrevista con Caracol Radio.

Ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, realizaron inspecciones técnicas donde levantaron 27 actas de restricción en los locales más comprometidos.

Además, desde el equipo de Investigación de Incendios del Cuerpo Oficial de Bomberos adelantan los análisis técnicos para definir las causas que originaron las llamas y no descartan que el incendio haya iniciado por una sobrecarga eléctrica en uno de los locales comerciales.

“En este incendio participaron 29 uniformados, 11 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, dos oficiales y tres equipos especializados: el equipo SAR, el equipo BOE y el equipo de investigación de incendios, el cual en este momento se encuentra haciendo el análisis de la investigación de la causa de este incendio”, confirmó el Cuerpo Oficial de Bomberos.

La gerencia y el consejo del Gran San se reunieron con los vendedores damnificados para definir un plan de acción que les permita continuar operando durante la temporada de fin de año, que acaba de iniciar para uno de los centros de venta al por mayor y al detal más importantes del país.