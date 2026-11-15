Atentado terrorista: Activan explosivo en el peaje que de Neiva conduce a Bogotá

Una Fuerte explosión se registró en el peaje que de Neiva conduce a Bogotá al norte de la capital del Huila, en la vía hacia Aipe. Al parecer una motocicleta fue abandona en el lugar y posteriormente se presentó la detonación.

Hasta el momento, no se conoce un reporte de personas lesionadas. Solo daños materiales.

unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación y verificar las condiciones de seguridad en la zona.

Por ahora, las circunstancias en las que fue instalado este explosivo son materia de investigación. Las autoridades adelantan las primeras labores de inspección para establecer el alcance del artefacto explosivo e identificar a los responsables.