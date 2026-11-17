El día 16 de octubre de 2026, hacia las 5:50 de la tarde, se registró una acción ofensiva contra las instalaciones de la Estación de Policía del municipio de El Pital. Foto Redes Sociales

Neiva

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró hacia las 5:50 de la tarde de este lunes 16 de noviembre en el municipio de El Pital, centro del Huila. De acuerdo con la Policía Nacional, la acción habría sido perpetrada mediante el lanzamiento de un artefacto explosivo utilizando un sistema aéreo no tripulado (dron).

Como consecuencia de la explosión, un uniformado resultó herido en el pie derecho por esquirlas. La institución confirmó que presenta lesiones leves y recibe atención médica. El ataque también ocasionó daños materiales en la infraestructura de la estación, por lo que se activó el plan defensa para garantizar la seguridad de la comunidad.

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Según testimonios de habitantes, tras la detonación las autoridades ordenaron la evacuación preventiva del hogar geriátrico ubicado junto a la estación de Policía. De manera preliminar, también se reportó que un adulto mayor habría resultado lesionado; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Este nuevo hecho de violencia ocurre luego del ataque contra tres torres de energía registrado el domingo 15 de noviembre, que comprometió estructuras fundamentales para la distribución del servicio eléctrico. Pese a la interrupción del servicio, los habitantes celebraron ese día los 362 años de fundación de El Pital, fecha que se conmemoró oficialmente el pasado 12 de noviembre. Las actividades se realizaron con el apoyo de plantas eléctricas.

Tras el atentado de este lunes, un helicóptero sobrevuela el municipio en medio de las operaciones para ubicar a los responsables. Los habitantes manifiestan temor e incertidumbre ante los recientes hechos que han afectado la tranquilidad de la población. La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.