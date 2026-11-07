El canciller Omar Bula se refirió a la decisión de Colombia sobre el embargo a Cuba

La Cancillería publicó este sábado un video del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, en el que explica las recientes actuaciones de Colombia ante Naciones Unidas. Entre los temas están el embargo a Cuba y la decisión del organismo sobre la verificación del Acuerdo de Paz de 2016.

En el primer caso, Bula se refirió al tema como un “supuesto bloqueo”, razón por la cual el Gobierno se opuso a la resolución que pedía levantar esas medidas impuestas por Estados Unidos. Cabe anotar que en el anterior mandato, el Estado colombiano respaldó esa petición, lo que refleja el giro en la diplomacia.

Lea también: Esta es la propuesta del Centro Democrático para modificar la ley de rescate fiscal del Gobierno

El jefe de la cartera dijo que la movida obedece a una orden directa del presidente Abelardo de la Espriella, quien pidió enfocar su política internacional en la defensa de la democracia, la libertad y la seguridad nacional.

Bula también señaló que el país seguirá fortaleciendo alianzas estratégicas, pero dejando en claro posturas frente a desafíos globales como el de las “dictaduras narcoterroristas”. En el mismo pronunciamiento, destacó la renovación del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz sin el punto de la Reforma Rural Integral.

No se pierda: Presidente De la Espriella anunció medidas de seguridad para Carlos Ríos tras sus denuncias

“Como solicitó el gobierno hace unas semanas, la implementación de la reforma rural integral continuará bajo responsabilidad de las instituciones permanentes del Estado colombiano. Porque el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, de la infraestructura rural y las oportunidades de nuestros campesinos son tareas de largo plazo que corresponderán siempre al Estado”, señaló Bula. Para él, ese punto supera las capacidades de la Misión y trasciende a la política de Estado.