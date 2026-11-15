Bomberos Cundinamarca alertan: colapso vial en la Calle 80 por eventos, impide atender emergencias

Luego de dos noches de colapso total en la vía Bogotá - Cota, saliendo de la ciudad por la Calle 80, ocasionados por el ingreso de asistentes a dos eventos masivos en el Coliseo Medplus; la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca emitió una alerta preventiva dirigida a las autoridades nacionales, distritales y municipales ante los graves represamientos vehiculares que impiden el paso de vehículos de emergencia.

“Esta situación volvió a evidenciarse de forma crítica durante el presente fin de semana, específicamente los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre de 2026. En el marco de los eventos realizados en dicho recinto, la ausencia o ineficacia de medidas preventivas y de manejo de tráfico oportunas generó monumental congestión vehicular que se prolongó durante varias horas”, aseguran desde la Delegación de Bomberos en un oficio presentado a más de nueve Instituciones.

La institución recordó que el derecho a la recreación y los espectáculos privados no puede prevalecer sobre el derecho fundamental a la vida y la libre locomoción, ni obstruir la prestación de un servicio público esencial como la atención de emergencias.

“Lo más alarmante desde nuestra competencia misional es que, en medio de estos represamientos, quedaron atrapadas ambulancias, máquinas de bomberos y vehículos de atención de emergencias, imposibilitados para abrirse paso y atender incidentes vitales”, aseguró el Capitán Álvaro Farfán, delegado oficial de Bomberos Cundinamarca, quien además, se quedó atrapado en medio de los trancones.

Las peticiones de los Bomberos

Para reducir el impacto de estas actividades en las vías, la Delegación solicitó tres acciones inmediatas a entidades como las secretarías de Movilidad de Bogotá y Cundinamarca, la Policía de Tránsito, la ANI, el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Cota: que se exijan los Planes de Manejo de Tránsito con anterioridad, un carril exclusivo para los vehículos de emergencias en ambos sentidos (Bogotá–Cota y Cota–Bogotá) y que los entes de control vigilen que tanto autoridades locales como promotores privados cumplan con la mitigación del impacto vial.