Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima HOY 17 de noviembre. Getty Images

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan regularmente todos los lunes, ambas a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Cuando el lunes es festivo, como ocurrió este 16 de noviembre de 2026, las dos loterías se aplazan para el siguiente día hábil, en el mismo horario habitual.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 17 de noviembre de 2026

Este martes 17 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo 4829 es:

Por realizarse

Resultados de la Lotería del Tolima HOY 17 de noviembre de 2026

La Lotería del Tolima, al jugarse los lunes, al igual que la de Cundinamarca, queda aplazada para el siguiente día hábil cuando hay puente festivo.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo 4196 es:

Por realizarse

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