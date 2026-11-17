La Selección Colombia termina el 2026 con su amistoso ante su similar de Chile en el estadio Monumental de Santiago desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia). Ambos equipos vienen de enfrentarse el pasado viernes en Cali y dejó el triunfo por la mínima diferencia de la Tricolor, gracias al autogol de Guillermo Maripán.

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El equipo de Néstor Lorenzo dejó dudas tras la presentación enn la capital del Valle del Cauca. Hubo muchas críticas hacia el fútbol mostrado por el combinado nacional, pues pocas ocasiones de gol se generaron y tampoco hubo brillo a nivel individual.

Para ese juego en Cali, Lorenzo tuvo a un jugador debutante en su nómina titular: Nelson Deossa, del Real Betis. El caldense estuvo acompañado por: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Camilo Durán, Luis Suárez y Jhon Arias.

Así va Colombia para enfrentar a Chile

Una de las grandes novedades que tiene este equipo titular es la alineación del arquero de Independiente del Valle, Aldair Quintana. Asimismo, Daniel Arcila, del León de México, oficia como titular.

Otro de los que lucirá por primera vez en un partido los colores de Colombia es Camilo Mena. El extremo del Korona de Polonia, de 24 años, también fue sorpresa en la convocatoria y, si bien no sumó minutos en Cali, esta vez aparece como inicialista.

Entretanto, resalta la reaparición de Kevin Andrade, que estuvo en los partidos amistosos contra Paraguay y Perú en la anterior fecha FIFA.

Del mismo modo, aparece como titular el joven de 18 años, Matías Orozco, quein jugó 18 minutos en Cali. Asimismo, ya había jugado 20 minutos con México y la misma cantidad ante Paraguay.

Lorenzo: “Se inicia un recambio generacional que es necesario”

El XI titular de Colombia: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Kevin Andrade, Juan David Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Matías Orozco; Daniel Arcila, Camilo Mena, Luis Javier Suárez.