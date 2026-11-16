La Selección Colombia continúa su preparación para el segundo compromiso amistoso frente a Chile, en el cierre de la actividad del combinado nacional durante 2026. En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico Néstor Lorenzo se refirió al balance del año, el proceso de renovación que atraviesa el equipo y la importancia de darles minutos a los nuevos jugadores.

Posteriormente, Luis Javier Suárez tomó la palabra y comenzó su intervención ofreciendo disculpas por unas declaraciones que había realizado después del anterior partido, las cuales calificó como desafortunadas. Por su parte, Matías Orozco habló sobre sus primeras experiencias con la Selección Colombia, la competencia interna y las enseñanzas que ha recibido en este proceso.

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Néstor Lorenzo: balance de 2026 y recambio generacional

El entrenador argentino explicó que los cambios en la nómina tienen como principal objetivo darles rodaje a los futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional. Además, destacó que el cuerpo técnico necesita observarlos en diferentes escenarios para evaluar su rendimiento.

“El cambio es darle rodaje a los jugadores, a los demás jugadores y a nosotros ya nos sirve verlo en cada entrenamiento. Pero si participa de un partido así, tan intenso como el otro día, tan difícil incluso, y rinde la prueba, bueno, es un punto a favor”, manifestó.

Al ser consultado por el balance de Colombia durante 2026, Lorenzo valoró el rendimiento del equipo en el Mundial, aunque reconoció que esperaba una mejor ubicación en la competencia.

“Creo que sí, es un mundial a mi criterio muy bueno, donde deberíamos haber llegado un poquito más arriba. El equipo jugó bien, fue protagonista, no fue dominado nunca, todo lo contrario, en todos los partidos fue protagonista y merecedor del triunfo. Desgraciadamente no fuimos por penales”, señaló.

Finalmente, se refirió al proceso de renovación que comienza a experimentar el combinado nacional y a los objetivos que tiene el cuerpo técnico de cara a los próximos años.

“Y después, bueno, se inicia este recambio generacional que es necesario y que apunta dentro de dos o tres años. Tener jugadores con experiencia suficiente para llegar a la Copa América de la mejor manera. Y bueno, antes de hacer la eliminatoria, todavía no tenemos el fictus de eliminatoria”.

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Luis Javier Suárez pidió disculpas por sus declaraciones

El delantero colombiano fue el segundo en intervenir y, antes de responder las preguntas sobre el compromiso frente a Chile, quiso ofrecer disculpas por unas declaraciones que realizó después del anterior encuentro, reconociendo que se equivocó en la manera de expresarse.

“Bueno, antes de responderte la pregunta quiero hacer mención respecto al otro día que después del partido que hice unas declaraciones un poco desafortunadas, diría yo. Que aún estaba caliente el partido, así que toda esa gente que se ha sentido un poco molesta, ofendida por mi respuesta, le pido disculpas. Creo que soy un hombre, miro a la cámara, creo que me equivoqué y asumo las consecuencias”.

El atacante reiteró sus disculpas a los colombianos y explicó que tiene como referencia a jugadores de experiencia, como Radamel Falcao García, de quien espera seguir el ejemplo para mejorar su rendimiento con la camiseta de la Selección.

“A partir de ahí, creo que por fortuna tenemos referentes en mi posición, como el Tigre, que son ejemplos para nosotros. Quiero seguir ese ejemplo, quiero trabajar mucho para revertir la situación de estos tres partidos sin marcar. Creo que tampoco es muy escandaloso a partir de ahí, creo que nada, me quedo a trabajar y esperemos que se me abra el arco aquí en la selección, como en mi club”.

Al ser consultado por las dificultades que puede tener un delantero cuando no recibe suficientes balones para finalizar las jugadas, Suárez explicó que Colombia todavía está en una etapa de construcción y adaptación entre sus futbolistas.

“Yo creo que estamos, tanto en mi club como aquí, jugamos un poco distinto. Yo creo que obviamente si ves un partido de mi club, que es un equipo ya consolidado, creo que nos conocemos mucho. A partir de ahí creo que hoy en día este equipo viene creciendo, viene cogiendo diferentes ideas de juego. Creo que estamos probando diferentes cosas y hay muchos jugadores nuevos”.

En esa misma línea, destacó la importancia de recuperar una característica que, desde su perspectiva, hizo fuerte históricamente al equipo nacional: la capacidad de encontrar goles a través de diferentes futbolistas y no depender de un solo delantero.

“Creo que vamos en el proceso correcto y espero que pronto comencemos a alimentarnos, no solamente al delantero que esté, sino a todo. Creo que eso era lo que hacía fuerte a la selección, que no solamente un jugador marcaba los goles, sino que cualquiera podía llegar y marcar”.

También fue consultado por los compañeros con los que se siente más cómodo en la generación de juego y destacó la calidad de James Rodríguez, a quien reconoció como uno de los futbolistas que mejor puede asistir a los delanteros.

“Yo he tenido la suerte de ver a un diez como James y de tenerlo como compañero aquí. Y obviamente el que te va a dar mejores pases siempre a nivel de historia nuestra es James”.

Sobre la ausencia del capitán, Suárez reconoció que es un jugador que se extraña dentro del grupo, tanto por sus condiciones futbolísticas como por su liderazgo.

“No, obviamente todo el mundo lo extraña, como persona, como compañero, como capitán, como referente, como lo que ha sido, lo que es y será para todos nosotros. Pero lo dicho antes, creo que estamos construyendo un nuevo escenario para todos”.

Finalmente, destacó el crecimiento de otros integrantes del plantel y la importancia de encontrar la mejor versión de cada uno para aportar al combinado nacional.

“Creo que obviamente me siento cómodo con todos los compañeros. Creo que el otro día se vio un gran cambio de edad, John Arias viene cogiendo mucho más protagonismo, creo que aún falta Lucho, obviamente. Creo que todos, todos estamos trabajando por encontrar la mejor versión de cada quien para darle lo mejor a la selección, que es lo más importante”.

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Matías Orozco destacó su experiencia con la Selección Colombia

El último en intervenir fue Matías Orozco, uno de los jugadores jóvenes que ha recibido la oportunidad de integrar el combinado nacional. El futbolista, de 18 años, manifestó su felicidad por esta experiencia y agradeció la confianza que ha recibido por parte del cuerpo técnico.

“Bueno, buenas tardes, estar acá, contento por todo lo que estoy viviendo, tan corta edad, siempre lo digo. Ha sido de admirar lo que llevo en tan poco tiempo de futbolista, de estar acá con 18 años en la selección. Muy lindo, y bueno, lo que hizo el profe es literalmente lo que me caracteriza a mí como jugador. Mi actitud, mi ganas siempre de darle lo mejor a pesar de los minutos que puede. Bueno, eso es lo que siempre pueden esperar de mí”.

Orozco también se refirió a la competencia que existe en el mediocampo de la Selección Colombia y a la posibilidad de compartir entrenamientos y convocatorias con futbolistas de mayor recorrido.

“Sí, claro, como en todo nuevo proceso que se va creando, uno va buscando los mejores elementos para complementar todo. Y bueno, es muy lindo competir acá, llegar yo tan joven, otra vez lo digo, con jugadores que, bueno, han algunos que han jugado en realidad y han usado también, aprenderle de ellos, sacarle el máximo provecho. Y bueno, los que no han llegado también, he compartido con ellos también una linda oportunidad para competir con ellos”.

Por último, habló sobre uno de los mensajes que les transmite Lorenzo a los jugadores jóvenes: mantener la confianza, atreverse a intentar y no esconderse cuando cometen errores dentro del terreno de juego.

“Sí, pues, nos dicen que salgamos adelante, que a pesar de los errores, no nos escondamos”.

Además, explicó que el trabajo psicológico también hace parte de su formación y del proceso para fortalecer la toma de decisiones y el carácter dentro de la cancha.

“También se trabaja mucho con el psicólogo en esa parte, en la toma de decisiones, todo. Y es como, ¿cómo te explico?, como mi complemento en toda la vida. Siempre, si el carácter se acaba, uno va a flote, a pesar de que te equivoques, siempre estar dispuesto a mejorar”.

De esta manera, Colombia cerró la atención a los medios antes de enfrentar nuevamente a Chile, en un compromiso que también representa una oportunidad para que el cuerpo técnico continúe evaluando alternativas y observe a los futbolistas que buscan consolidarse en el proceso de renovación de la Selección.