Arturo Vidal estalló tras empate de Chile con Colombia: “Estoy cansado de él”
El histórico jugador chileno reaccionó al empate sin goles de este martes en el estadio de Colo Colo.
Arturo Vidal, uno de los principales referentes del fútbol chileno en los últimos años y actualmente jugador de Colo Colo, estalló contra los dirigentes de la selección chilena y el actual entrenador, Nicolás Córdova, luego del empate sin goles de este martes en Santiago ante la Selección Colombia.
El bicampeón de la Copa América y exjugador de equipos como la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona, reaccionó en un live a lo que fue el juego entre su selección y el combinado nacional, expresando la molestia al final del compromiso.
Vidal manifestó su preocupación por el momento actual de La Roja: “Muy difícil, muy difícil”. Y cargo contra los dirigentes de la ANFP y el técnico interino Nicolás Córdova: “Necesitamos un entrenador que sea claro, que diga las cosas como tienen que ser y no buscar excusas cada vez que habla“.
“Yo ya estoy cansado de él. Es momento que la ANFP se ponga las pilas y los pantalones, que elija a un entrenador lo antes posible“, adicionó, enviando un mensaje a los directivos del fútbol chileno.
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Pese a su crítica con Nicolás Córdova, Arturo Vidal no dio un nombre concreto para su posible reemplazo; sin embargo, si enumeró algunas condiciones: “El que sea, el que tenga un proyecto y que lo dejen trabajar. Ya no podemos seguir esperando”.
Un pequeño elogio a la Selección Colombia
El partido careció de grandes emociones; no obstante, Vidal destacó la propuesta de la Selección Colombia, sin profundizar en detalles. “Colombia tuvo un poquito más, jugó mejor, pero un análisis es muy difícil”, puntualizó.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...