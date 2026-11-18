Arturo Vidal, uno de los principales referentes del fútbol chileno en los últimos años y actualmente jugador de Colo Colo, estalló contra los dirigentes de la selección chilena y el actual entrenador, Nicolás Córdova, luego del empate sin goles de este martes en Santiago ante la Selección Colombia.

El bicampeón de la Copa América y exjugador de equipos como la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona, reaccionó en un live a lo que fue el juego entre su selección y el combinado nacional, expresando la molestia al final del compromiso.

Vidal manifestó su preocupación por el momento actual de La Roja: “Muy difícil, muy difícil”. Y cargo contra los dirigentes de la ANFP y el técnico interino Nicolás Córdova: “Necesitamos un entrenador que sea claro, que diga las cosas como tienen que ser y no buscar excusas cada vez que habla“.

“Yo ya estoy cansado de él. Es momento que la ANFP se ponga las pilas y los pantalones, que elija a un entrenador lo antes posible“, adicionó, enviando un mensaje a los directivos del fútbol chileno.

Pese a su crítica con Nicolás Córdova, Arturo Vidal no dio un nombre concreto para su posible reemplazo; sin embargo, si enumeró algunas condiciones: “El que sea, el que tenga un proyecto y que lo dejen trabajar. Ya no podemos seguir esperando”.

Un pequeño elogio a la Selección Colombia

El partido careció de grandes emociones; no obstante, Vidal destacó la propuesta de la Selección Colombia, sin profundizar en detalles. “Colombia tuvo un poquito más, jugó mejor, pero un análisis es muy difícil”, puntualizó.