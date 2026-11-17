El Gobierno de Estados Unidos todavía no ha determinado qué provocó la falla de comunicaciones que el pasado viernes llevó a suspender los despegues en los aeropuertos del país durante cerca de cuatro horas. El incidente generó más de 10.000 retrasos y miles de cancelaciones de vuelos.

Desde el Congreso, Duffy explicó que los investigadores aún no logran establecer por qué falló uno de los enrutadores del sistema. El funcionario defendió la suspensión como una medida preventiva para proteger la seguridad de las operaciones aéreas.

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Por su parte, el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, descartó que el incidente estuviera relacionado con el sistema de inteligencia artificial utilizado por la entidad.

Duffy también insistió en la necesidad de modernizar la infraestructura aérea estadounidense. Señaló que parte de la tecnología utilizada tiene varias décadas de antigüedad y pidió al Congreso aprobar los recursos necesarios para renovar los sistemas de comunicaciones y radares.