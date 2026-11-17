La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registró en octubre 27.890 encuentros con migrantes en todo el país. Es el primer mes del año fiscal 2027, que en Estados Unidos va de octubre a septiembre.

De ese total, 478 fueron colombianos, unos 15 al día aproximadamente. Es una de las cifras más bajas para ciudadanos de Colombia en al menos un año.

Sumando todas las nacionalidades, solo en la frontera con México la Patrulla Fronteriza reportó 8.288 detenciones, un 7% menos que en septiembre. A nivel nacional, los encuentros también bajaron 7% frente al mes anterior y fueron los más bajos desde febrero.

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El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige Markwayne Mullin, aseguró en un comunicado que octubre fue el mes con menos encuentros para comenzar un año fiscal. También afirmó que se cumplen 18 meses consecutivos sin que se libere a migrantes en la frontera, es decir, sin dejarlos entrar al país mientras se resuelven sus casos.

Lejos del pico migratorio

Las cifras contrastan con las de hace pocos años, cuando miles de colombianos llegaban cada mes a la frontera sur de Estados Unidos, muchos de ellos tras volar a México o Centroamérica.

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Un “encuentro” no equivale necesariamente a una persona. Incluye detenciones entre los puertos de entrada y personas a las que se les niega el ingreso en aeropuertos, puentes y pasos fronterizos. Una misma persona puede contarse más de una vez si intenta cruzar varias veces.

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