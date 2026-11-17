Secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth llegará a Colombia: ¿Cuál es el motivo de su visita?. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció que este miércoles 18 de noviembre llegará a Colombia el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para abordar asuntos relacionados con la seguridad transnacional.

De acuerdo con la agenda preliminar, Hegseth se reunirá con el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez. Durante el encuentro se abordarán temas como el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales y la inclusión de Colombia en el denominado ‘Escudo de las Américas’.

Se espera que el secretario de Guerra de Estados Unidos llegué al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) a la 1 de la tarde y se regresé en horas de la noche a territorio norteamericano.

“Viene el secretario de Guerra y me voy a ver con él. Nos va a entregar le primer avión C-130 Hercules y creo que van a llegar dos más, pero lo hablaremos con él”, detalló Mora.

Cabe destacar que Pete Hegseth supervisó y encabezó desde el ámbito civil del Pentágono la Operación Resolución Absoluta, la incursión militar estadounidense ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Recordemos que la visita del secretario de Guerra a Colombia estuvo en duda la semana pasada, luego de que se cancelara el viaje que tenía previsto realizar el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, los días 20 y 21 de noviembre.

Esto, teniendo en cuenta que Pete Hegseth hacía parte de la delegación estadounidense que acompañaría al vicepresidente durante su visita al país.