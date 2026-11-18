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Y es que el proceso de intervención administrativa en el hospital La Misericordia del municipio de Calarcá por parte de la Superintendencia Nacional de Salud inició en el mes de septiembre del año 2021 y culminó el mes de septiembre de este año.

La gerente del centro asistencial, Gloria Mercedes Jaramillo manifestó que nuevamente está siendo operado por la administración departamental lo que permitirá fortalecer la red hospitalaria y para la atención de toda la zona cordillerana.

“Ya a partir del 19 de septiembre regresa el hospital al al departamento. Esto nos va a ayudar a fortalecer la red hospitalaria del departamento y sobre todo recobrar Calarcá, que ustedes saben que es clave para la atención de toda la red cordillerana. Hemos empezado a conformar un grupo muy sólido para poder hacer un diagnóstico de la situación financiera, administrativa y asistencial”, indicó.

Señaló que una vez llegó a su cargo han empezado el trabajo correspondiente como a conformar un grupo que permita realizar un diagnóstico de la situación financiera, administrativa y asistencial, pero reconoció que ha sido complejo porque han encontrado varias dificultades como es el tema de la cartera.

“Es duro porque hemos encontrado siempre muchas alteraciones. Estamos con una cartera muy grande y estamos trabajando prácticamente sin edificio. Del pasado terremoto estamos prácticamente atendiendo como en un puesto de salud. Encontramos que ellos entran con una cartera de 18.000 y nos la entregan prácticamente con una cartera de 28.000 millones. Antes fue peor. Se creció la cartera del hospital. Tenemos deudas de la nueva EPS que es la que más nos adeuda. Más o menos son 35.000 millones”, manifestó.

Considera el proceso no sirvió porque cuando empieza la intervención la cartera estaba en 18 mil millones de pesos y al finalizar está en 28 mil millones de pesos lo que refleja un aumento significativo. Afirmó que la Nueva EPS es quien más adeuda al hospital con 35 mil millones de pesos y por ende actualmente le están debiendo a los proveedores.

A pesar de lo anterior, resaltó que trabajan arduamente para mejorar el panorama e incluso continúan bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud.

De otro lado, advirtió que el terremoto del pasado 10 de agosto impactó la infraestructura del hospital lo que no permite usar el edificio por lo que actualmente es un puesto de salud en materia de atención ya que no cuentan con cirugía ni rayos X.

Actualmente dijo que están operando en la sede transitoria contiguo al estadio de Calarcá donde cuentan con urgencias, hospitalización y atención pediátrica.