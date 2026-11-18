Armenia

Estamos contrarreloj frente a la capacidad del relleno sanitario Andalucía, habrá audiencia: gerente Urbaser

La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ realizó en sus instalaciones la reunión preparatoria de la audiencia pública ambiental sobre la modificación de la licencia ambiental para la ampliación del Parque Ecológico y Tecnológico Andalucía, ubicado en la vereda San José, en Montenegro que se realizará el 27 de noviembre en el aula ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

La audiencia será un espacio abierto a la ciudadanía para conocer los alcances de la modificación de la licencia ambiental, presentar inquietudes y participar en la discusión sobre el proyecto. Al respecto, Sebastián Cárdenas Cardona, gerente regional de Urbaser, manifestó:

Las personas interesadas en intervenir deberán inscribirse a más tardar el 23 de noviembre. Los formatos de registro están disponibles en las alcaldías de Montenegro y La Tebaida, la Personería de Montenegro, la Oficina Asesora Jurídica de la CRQ y las instalaciones de Urbaser. En estos puntos también se puede consultar la información del proyecto mediante memorias USB. Asimismo, el estudio de impacto ambiental está disponible en la página web de Urbaser.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gerente regional de Urbaser Quindío, Sebastián Cárdenas Cardona sobre la reunión preparatoria “primero agradecerle a Caracol por estar acá y poder entregarle esta información a toda la comunidad interesada. Efectivamente pudimos desarrollar la audiencia, la reunión informativa previa a la audiencia pública ambiental en el marco de la solicitud que Urbaser va a hacer para modificar la licencia del sitio actual de disposición.

Y agregó “Estamos ofreciéndole al departamento del Quindío una alternativa de seguir la transformación de relleno a parque ecológico y tecnológico que hemos venido emprendiendo los últimos 6 años y en la cual tenemos planes de que pueda ser una solución de al menos 25 años para disposición final para el departamento, pero también con otras ideas de economía circular muy interesantes que quisiéramos en el futuro poder traer al departamento”

La vida útil del relleno se agota ¿si hay tiempo?

Gerente, es una pregunta más que compleja es lo que nos apremia, digamos que el tiempo cada día que pasa se nos corta un poco más, la citación de la audiencia más o menos frena el proceso durante al menos unos 45 días que estamos en este momento surtiendo. Desde la compañía pues estamos adelantando todo lo que administrativamente podamos hacer previo al inicio de las obras si es que logramos obtener la licencia y así poder empezar rápido”

Y añadió “somos una compañía que cuenta con toda la capacidad técnica para en tiempo récord lograr habilitar el primer vaso de disposición. Nuestra vida útil hoy está muy reducida y como usted bien lo sabrá y todos los quindianos llegamos a una temporada de fin de año donde vienen turistas, donde el incremento de la cantidad de residuos es significativo más o menos hasta la segunda semana de enero.

Por tanto, pues nos la estamos jugando técnicamente para poder extender lo que más podamos la vida útil y poder hacer un empalme asumiendo que podamos contar con esta licencia, lo cual pues es nuestro proyecto más importante en este momento en la región y así no generar ningún tipo de afectación al departamento. Entonces, estamos a contrarreloj, pero desde Urbaser tenemos todo el equipo técnico en función de este proyecto, puntualizó el gerente de Urbaser.