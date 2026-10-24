Una cooperativa adeuda salarios a 60 trabajadores del hospital La Misericordia de Calarcá, Quindío

Armenia

60 Trabajadores del segundo hospital más importante del Quindío, la Misericordia de Calarcá denuncian demoras y retrasos en el pago de sus salarios, obligaciones e incluso seguridad social.

Cabe recordar que desde el 18 de septiembre la administración del hospital La Misericordia de Calarcá paso de la Superintendencia Nacional de Salud que intervino el centro asistencial por más de cinco años y ahora está nuevamente administrado por la gobernación del Quindío.

Sin embargo, conocimos que el anterior agente interventor del hospital dejó contratado con una empresa temporal de Medellín el contrato de trabajo para el personal asistencial del centro médico que no ha cancelado los salarios de agosto y septiembre y por eso la denuncia de los trabajadores.

En Caracol Radio Armenia hablamos con uno de los afectados que por motivo de seguridad laboral solicitó no dar su nombre y relató “queremos dar a informar una situación que estamos viendo actualmente en el Hospital La Misericordia de Calarcá. Hablo en nombre de los funcionarios que estamos vinculados a la empresa Sintrasic, los cuales abarcamos personal de enfermería profesional y auxiliar, personal de farmacia, personal de consulta externa, de laboratorio, conductores de ambulancias y otro personal asociado a la cooperativa.

Y agrega “estamos atravesando una serie de dificultades relacionadas con los cambios administrativos del hospital y por ende la vinculación a través de Sintrasic, la cual llegó con el cambio interventor en el mes de agosto junto a la llegada del Dr. Tomás y demás. Hay que entender que en agosto de 2026 pues con este cambio intervención llegó la cooperativa y desde este primer mes empezaron las dificultades, ya que desde el inicio tuvimos múltiples dudas, las cuales fueron resueltas vagamente por la cooperativa.

El trabajador de la salud del hospital La Misericordia añadió “Desde este primer mes pues vinieron los problemas, empezamos a tener dificultades con el pago de las compensaciones porque se presentó un retraso de aproximadamente 2 semanas. Y aparte de eso los profesionales de enfermería se les liquidaron inicialmente como si fueran personal auxiliar. Eso generó una inconformidad con dicho personal porque pese a esa formación, porque la formación, las responsabilidades y funciones que se desempeñan de no están reconocidas correctamente para todos los empleados de la institución.

En ese momento se solicitó que se revisaran y se corrigieran las liquidaciones de todo el personal, ya que hubo varios que fueron afectados también aparte de este gremio que fue el más afectado en el momento y no se obtuvo una respuesta oportuna.Solamente después de realizar unas gestiones internas con la gerencia y otras personas involucradas se logró avanzar en la revisión de esta situación.

Dudas en liquidación de recargos nocturnos, festivos

Trabajador: A esto se le sumaron las dudas sobre la forma en que se están liquidando los recargos nocturnos, dominicales, festivos y demás, ya que pues en ningún momento se nos brindó la colilla de pago o el comprobante de pago donde se desglosen los distintos cortes y recargos de los mismos. Se hizo la solicitud múltiples ocasiones a la persona que hacía de puente a la cooperativa o la misma cooperativa y nunca obtuvimos una respuesta como tal.

Sin afiliación al sistema de salud

Trabajador: Posterior a esto durante septiembre surgió otra preocupación y es que había algunos compañeros los cuales no se encontraban afiliados al sistema de salud a pesar de que se les hace el descuento correspondiente en el momento de del pago de su sueldo y demás. Eso generó otra incertidumbre entre el personal, ya que pues se necesita tener claridad sobre la afiliación y cumplimiento de sus aportes.

En este mismo mes volvieron a presentar dificultades con los pagos y cual ser el del recibido inicio del mes de octubre. Entonces pues esto generó una gran inconformidad, ya que no es un inconveniente aislado, sino que es una situación que comenzó desde el primer mes de vinculación con la cooperativa.

A finales de septiembre Sintrasic se retiró del hospital y a partir de octubre llegó la gobernación en el marco de los nuevos cambios administrativos. Entonces en medio de esto pues ya la negociación entre el hospital y Sintrasic se ha visto afectada de cierta manera y por ende nos hemos visto afectados nosotros como empleados.

El problema realmente es que en medio de esas diferencias Sintrasic se desligó de la situación y los trabajadores quedamos en una solución efectiva frente a los pagos pendientes. Entre las partes en desacuerdo sobre sus asuntos contractuales, nosotros seguimos esperando el dinero correspondiente a los servicios que ya prestados.

Por ende, queremos dejar claro que los trabajadores no somos responsables de resolver las diferencias administrativas o contractuales entre las entidades. Nosotros ya hemos cumplido con nuestros turnos, hemos atendido a los pacientes, hemos asumido las responsabilidades que exigen nuestras profesiones y por lo tanto pues no consideramos justo que terminemos soportando las consecuencias de situaciones que no dependen de nosotros.

La Cooperativa anuncia fechas de pagos que no cumple

Trabajador: La situación se agravó nuevamente en el mes de octubre cuando anunciaron fechas de pago que no se cumplieron. El 16 de octubre Sintrasic nos envió un comunicado dirigido a nosotros los asociados en el que informó que las compensaciones correspondientes a septiembre se pagarían el día 19 de octubre. Sin embargo, llegó ese día y el pago no se realizó.

Posteriormente el día 20 durante una reunión con la subgerencia del hospital y el representante de la cooperativa se manifestó que verbalmente que el pago se efectuaría ese mismo día o al día siguiente. A pesar de ello nuevamente se nos informó que no podía ser posible realizarlo, que se realizaría el día de hoy y ese es el momento en el que no tuvimos ninguna respuesta ni ningún informe ni nada, pero tampoco se realizó el pago.

Esto genera un desgaste enorme en los trabajadores, anuncian una fecha, esperamos el pago, llega el día y no recibimos el dinero. Se especula de otra posibilidad y nuevamente incumplen. Mientras tanto nosotros seguimos sin una respuesta que resuelva el problema de fondo.

Tenemos responsabilidades que cumplir

Trabajador de la salud: Hay que tener en cuenta que tras de estos pagos hay personas con obligaciones económicas, arriendos, créditos, servicios públicos que necesitan alimentación, transporte para sus familias y demás y que todo esto depende de sus ingresos. Esas responsabilidades no pueden quedar suspendidas indefinidamente mientras se resuelven diferencias entre las entidades. Nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo y nuestras responsabilidades asistenciales.

Por eso consideramos que el pago de nuestras compensaciones no puede seguir aplazándose ni quedar condicionado indefinidamente la solución de acuerdos contractuales entre terceros. En resumen, por esta razón queremos hacer un llamado urgente a la gerencia del hospital, a Sintrasic y a las autoridades competentes para que se aclare lo sucedido, finalizo el trabajador.

Necesitamos que determinen las responsabilidades correspondientes y adopten medidas concretas para resolver esta situación.

Exigen el pago inmediato

Trabajador: Pero queremos ser muy claros en algo, nuestra exigencia no es que nos den otra fecha de pago, nuestra exigencia es el pago inmediato de las compensaciones pendientes, abarcando tanto sueldo como liquidación. Ya se han anunciado varias fechas que se han incumplido, no necesitamos más promesas ni más aplazamientos, necesitamos es que se efectúe el desembolso del dinero y que, y que por lo tanto podamos ya tener la tranquilidad de poder cumplir con nuestras responsabilidades fuera del hospital, porque es que nosotros ya prestamos nuestros servicios.

Al consultar a las autoridades de salud de la gobernación del Quindío que ahora administra el hospital La Misericordia indican que la gerencia del centro asistencial ha realizado mesas con la empresa de Medellín y los trabajadores donde les han exigido que paguen sus obligaciones laborales, pero no ha sido posible.