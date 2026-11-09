Trabajadores del Hospital La Misericordia de Calarcá protestan por retrasos en sus salarios

Armenia

Vuelve y juega, no hay derecho, 40 trabajadores del segundo hospital más importante del Quindío protestaron en las últimas horas reclaman el pago de sus salarios atrasados

El personal de enfermeros, auxiliares y demás protestaron a las afueras de la sede donde funciona el servicio de urgencias del hospital la misericordia de Calarcá, exigen que les paguen y les cumplen con el pago de sus salarios.

Una de las trabajadoras en diálogo con Caracol Radio relató “decidimos hacernos sentir de esta forma, de hacer un paro sin agresión ni nada, para que nos vieran, para que nos dijeran algo, porque llegó el viernes y no encontramos ni dinero en las cuentas, ni tampoco quién nos dijera qué pasó. Por eso tomamos la decisión de hacer esa manifestación que hicimos allá en el hospital se acercó uno de los de la gerencia a decirnos que nosotros no podíamos hacer eso que porque nosotros no hacíamos parte del hospital”

“No hacemos parte del hospital para exigir lo que nos corresponde y el derecho que tenemos. Pero sí hacemos parte del hospital para seguir trabajando sin que a ellos les importe que nosotros tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar servicios, tenemos deberes, tenemos hijos.”Relató la trabajadora.

La trabajadora del hospital La Misericordia de Calarcá continuó exponiendo su indignación “A muchos compañeros los echaron de las viviendas de donde vivían que pagaban arriendo, porque obviamente pues no van a aguantar eso, de que les digan que en el trabajo no me han pagado y no me han pagado un mes, dos meses y nada. Entonces, nosotros estamos cansados de eso y lo que queremos es que nosotros entendemos que la gerente que está en el momento pues no fue la culpable de nada de eso. El doctor Thomas fue el que llevó esa gente, pero lastimosamente pues ella es la que está ahí ya asumiendo la responsabilidad del hospital y nosotros le prestamos un servicio al hospital”

Entonces, queda muy triste y muy duro que uno preste un servicio, porque aparte de corazón lo hacemos porque realmente la mayoría lo necesitamos para vivir, lo que nosotros queremos, de alguna forma u otra que ellos nos solucionen, pero con dinero, porque es que nosotros necesitamos la plata que nos ganamos, subrayó la trabajadora del hospital La Misericordia de Calarcá.