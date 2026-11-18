El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió en Barranquilla el Premio Jerusalén 2026, otorgado por la Organización Sionista Mundial (OSM) y la Comunidad Judía de Colombia, en reconocimiento a su posición de respaldo a Israel y a su compromiso con el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.

El mandatario recibió el galardón de manos de Yaakov Hagoel, titular de la Organización Sionista Mundial, durante un acto realizado en la capital del Atlántico.

De la Espriella recordó que durante su campaña presidencial había planteado como una de sus propuestas el restablecimiento de la alianza entre Colombia e Israel, una relación que, según afirmó, ahora busca consolidar desde el Gobierno.

Durante su intervención, el presidente sostuvo que la nueva etapa de cooperación debe traducirse en mayores intercambios comerciales, nuevas inversiones y proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico.

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Sin embargo, puso especial énfasis en la cooperación en materia de seguridad y en el intercambio de capacidades para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcoterrorismo.

“Necesitamos a Israel para combatir el narcoterrorismo y estoy seguro de que tendremos la mano amiga, la mano hermana del pueblo de Israel en este propósito de derrotar por la razón o por la fuerza al narcoterrorismo”, afirmó el mandatario.

Respaldo a Israel

De la Espriella también reiteró durante el evento su respaldo al Estado de Israel y recordó su posición frente a los ataques perpetrados por Hamás contra población civil.

El presidente calificó esos hechos como algunos de los ataques terroristas “más atroces” y aseguró que condenó los asesinatos y secuestros desde el momento en que ocurrieron.

“Los terroristas de Hamás asesinaron a civiles inocentes, secuestraron a personas inermes y cometieron crímenes que en su momento condené con toda firmeza”, manifestó.

El mandatario insistió en que su posición frente a Israel no responde únicamente a su actual condición de presidente y aseguró que se trata de una postura que ha mantenido durante años.

“Mi apoyo al pueblo de Israel no es de ahora, es de siempre”, sostuvo De la Espriella durante su intervención.