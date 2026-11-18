Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la presentación del Congreso Internacional Todos los Protegemos.

Medellín

Hoy miércoles, 18 de noviembre, arranca en Medellín la sexta versión del Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos, un encuentro liderado desde el programa Tejiendo Hogares de la Alcaldía.

El encuentro, que se extenderá hasta mañana jueves 19 de noviembre, brindará herramientas para identificar las violencias sexuales, reconocer señales de alerta y conocer las rutas de atención.

Impacto del encuentro

Este evento ha logrado en sus versiones anteriores las acciones que promueven el compromiso de las familias, las instituciones y la ciudadanía en la prevención de las violencias sexuales y el maltrato infantil.

En las dos recientes versiones, durante 2024 y 2025, en este evento participaron en total 8.600 personas.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez, explicó que “este es un congreso en el cual vamos a tener expertos nacionales e internacionales que nos van a entregar herramientas, que nos van a permitir también prevenir el abuso que se presenta en los entornos digitales”.

La esposa del alcalde de Medellín insistió en que el abuso no se da únicamente en el mundo físico, sino que también se da en los entornos virtuales.

Expertos internacionales

Agregó Margarita María Gómez que, en el Congreso Internacional, “vamos a tener expertos del FBI que nos van a entregar herramientas y mostraremos la articulación que tenemos desde Medellín con los Estados Unidos para fortalecer la red de protección de nuestros niños”.

Entre los ponentes internacionales de este año estarán Olimpia Coral Melo de México, defensora de los derechos digitales e impulsora de la Ley Olimpia; Daniel Root de Estados Unidos, agente especial supervisor del FBI con experiencia en investigaciones de explotación infantil.

También estarán en el evento expositores como Carina Castro Fumero de Costa Rica, neuropsicóloga clínica y pediátrica; Mar Romera de España, pedagoga y especialista en educación emocional.

Hacen parte del evento también Hernán Javier Aldana Marcos de Argentina, doctor en Ciencias Biológicas especializado en neurociencias y educación, y Emilio Puccio de Italia, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores.

Ejes temáticos

Desde la organización del evento, priorizaron tres ejes temáticos para el desarrollo de este congreso.

Los invitados hablarán sobre los entornos digitales y prevención de riesgos; se analizarán los vínculos protectores y corresponsabilidad; y también se discutirán las visiones sobre trauma, acompañamiento y restauración.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que hay que tener cuidado con todos los contenidos de los entornos digitales: “Ojo con lo que pasa alrededor del internet; esta es una alerta que nosotros hacemos. Muchos de los abusos empiezan ahí, por medio de videojuegos; esos monstruos aparecen como si fueran otro niño o niña”.

Tejiendo hogares

Este Congreso Internacional hace parte de la estrategia Tejiendo Hogares, que durante la actual administración ha impactado a un total de ⁠93.772 personas con acceso a herramientas para prevenir las violencias sexuales contra los menores e identificar riesgos y fortalecer entornos protectores, lo que incluye también a familias y adultos corresponsables.

Este programa vincula a los sectores de salud, transporte y construcción, así como a organizaciones sociales, deportivas y culturales, para ampliar el alcance de la prevención.

Cifras de la violencia contra menores

En los primeros 10 meses del presente año, de acuerdo con Sivigila, se registraron 2.517 notificaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Medellín, frente a 2.658 en el mismo periodo de 2025.