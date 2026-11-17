Medellín

La Gobernación de Antioquia indicó que la Superintendencia Nacional de Salud adelanta una visita de inspección y auditoría al Hospital Alma Mater, ante las complicaciones para la prestación de sus servicios médicos debido a problemas financieros.

Frente a este proceso, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia manifestó que permanece atenta a los resultados de la evaluación y que está dispuesta a acompañar las acciones que se requieran para garantizar una atención segura a los usuarios.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, respaldó la llegada de la Supersalud a la institución y destacó la importancia de verificar las condiciones en las que son atendidos los pacientes.

“Celebramos la llegada de la Supersalud al Hospital Alma Mater. Desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social de la Gobernación de Antioquia hemos seguido muy de cerca la situación de la prestación de servicios y estamos muy pendientes de acompañar este proceso para garantizar que los usuarios que se atiendan en esta institución lo hagan sin ningún riesgo”, señaló la funcionaria.

Gobernación pide garantizar la continuidad de los servicios

La Gobernación de Antioquia destacó que el Hospital Alma Mater cumple un papel importante en la red de atención en salud de Antioquia, por lo que considera fundamental que continúe prestando sus servicios, siempre que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad para los pacientes.

Por ahora, señaló que permanecerá atenta a los hallazgos de la auditoría y al desarrollo de la visita de la Supersalud.

Los resultados de la inspección serán determinantes para definir los pasos a seguir, teniendo como prioridad la protección de los usuarios y la continuidad de la atención médica.