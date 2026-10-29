Activan ruta de protección para adolescente desvinculado de grupo armado en Antioquia

Traslado aéreo de menor que se desvinculó de grupo armado. Foto: Gobernación de Antioquia.

La Gobernación de Antioquia apoyó el traslado aéreo de un adolescente que decidió desvincularse de un grupo armado en un municipio del departamento. El operativo se llevó a cabo bajo condiciones de seguridad, con el propósito de garantizar su protección y activar la ruta de restablecimiento de sus derechos.

Una vez las autoridades conocieron el caso, se pusieron en marcha los mecanismos institucionales de atención para proteger al menor de edad y coordinar su traslado.

“La Gobernación dispuso de todas sus capacidades para garantizar su traslado aéreo con todas las condiciones de seguridad”, explicó Tatiana Ramírez, directora de Infancia, Adolescencia y Familia de la Unidad de Programas Sociales.

Activaron ruta de protección para el adolescente

La atención del caso se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo y la Comisaría de Familia del municipio involucrado.

El ICBF activó la ruta de atención correspondiente para avanzar en el restablecimiento de los derechos del adolescente, mientras que la Fuerza Pública participó en las coordinaciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad durante el traslado.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, en lo corrido de 2026 se ha brindado acompañamiento a seis casos de desvinculación de grupos armados en las subregiones del Norte y Bajo Cauca antioqueño.

Para atender estas situaciones, la Administración Departamental dispone de transporte de emergencia en apoyo a los municipios, que actúan como primeros respondientes.

Además, se contempla la activación del Equipo de Acción Inmediata Departamental, encargado de apoyar la respuesta institucional ante estos casos y facilitar la articulación de las entidades responsables de la protección y el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes.