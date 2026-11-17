Antioquia

Durante los encuentros que se desarrollan en la ciudad de Nueva York liderados por el gobierno nacional denominado Milagro Week, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, anunció que, tras una reunión con directivos de la multinacional AngloGold Ashanti, se acordó una millonaria inversión en la mina de cobre Quebradona en el suroeste de Antioquia con impacto en Tamesis y Jericó.

Steward Bailey, gerente de asuntos corporativos de la multinacional, anunció desde Estados Unidos que la inversión en la mina es de alrededor de 2.500 millones de dólares, pero recalcó que están sujetos a los permisos ambientales.

“Estamos muy entusiasmados con nuestro proyecto Qebradona en Antioquia, una iniciativa de aproximadamente 2.500 millones de dólares —sujeta a la obtención de permisos ambientales— que marcará, de hecho, la entrada de Colombia en el sector mundial del cobre, con exportaciones de cerca de 1.500 millones de dólares anuales y una producción de 80 000 toneladas de cobre al año”, dijo el alto directivo de la Milagro Week de Nueva York.

Mientras que José Manuel Restrepo destacó esta millonaria inversión que se hará en Colombia, especialmente en Antioquia con la mina de cobre Quebradona.

Recordemos que este proyecto minero aún está pendiente de autorizaciones ambientales por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que se adelantan bajo la protesta de un sector ambiental del suroeste que continúa manifestando su inconformidad en el desarrollo de actividades mineras en zonas agrícolas.