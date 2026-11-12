Con expertos del FBI, Medellín prepara su sexto congreso de Prevención de Violencias contra la niñez
Durante dos jornadas, especialistas nacionales e internacionales entregarán herramientas para detectar señales de alerta en entornos físicos y virtuales.
Medellín
La Alcaldía de Medellín presentó la sexta edición del Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor. El evento será gratuito con inscripción previa en el portal oficial del distrito y contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.
El anuncio fue realizado por la primera dama, Margarita María Gómez, y el alcalde Federico Gutiérrez, en el marco del programa Tejiendo Hogares. La agenda académica se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y buscará fortalecer las capacidades de familias, instituciones y ciudadanía frente al maltrato infantil y los delitos sexuales.
Ejes temáticos y ponentes internacionales
La programación del congreso abordará tres líneas de trabajo: entornos digitales y prevención de riesgos, vínculos protectores y corresponsabilidad, y trauma, acompañamiento y restauración. El objetivo central es entregar herramientas prácticas para detectar señales de alerta tanto en espacios físicos como en plataformas virtuales y videojuegos.
Entre los invitados internacionales confirmados destacan Daniel Root, agente especial supervisor del FBI; Olimpia Coral Melo, defensora mexicana de los derechos digitales; y Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores. También participarán expertos en neuropsicología y educación de Costa Rica, España y Argentina.
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Cifras de impacto y prevención en Medellín
El congreso hace parte de la estrategia Tejiendo Hogares, que durante la actual administración ha alcanzado a 93.772 niñas, niños, adolescentes y adultos mediante procesos formativos y campañas de autocuidado. En sus dos ediciones anteriores (2024 y 2025), el encuentro reunió a un total de 8.600 asistentes.
Según reportes de Sivigila, entre enero y octubre de 2026 se registraron 2.517 notificaciones de violencia sexual contra menores de edad en Medellín, frente a 2.658 en el mismo periodo de 2025. Esta reducción del 5,3 % (141 casos menos) reafirma la prioridad de mantener activa la detección temprana y las rutas de atención.