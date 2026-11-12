Con expertos del FBI, Medellín prepara su sexto congreso de Prevención de Violencias contra la niñez

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó la sexta edición del Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor. El evento será gratuito con inscripción previa en el portal oficial del distrito y contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

El anuncio fue realizado por la primera dama, Margarita María Gómez, y el alcalde Federico Gutiérrez, en el marco del programa Tejiendo Hogares. La agenda académica se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y buscará fortalecer las capacidades de familias, instituciones y ciudadanía frente al maltrato infantil y los delitos sexuales.

Ejes temáticos y ponentes internacionales

La programación del congreso abordará tres líneas de trabajo: entornos digitales y prevención de riesgos, vínculos protectores y corresponsabilidad, y trauma, acompañamiento y restauración. El objetivo central es entregar herramientas prácticas para detectar señales de alerta tanto en espacios físicos como en plataformas virtuales y videojuegos.

Entre los invitados internacionales confirmados destacan Daniel Root, agente especial supervisor del FBI; Olimpia Coral Melo, defensora mexicana de los derechos digitales; y Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores. También participarán expertos en neuropsicología y educación de Costa Rica, España y Argentina.

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Cifras de impacto y prevención en Medellín

El congreso hace parte de la estrategia Tejiendo Hogares, que durante la actual administración ha alcanzado a 93.772 niñas, niños, adolescentes y adultos mediante procesos formativos y campañas de autocuidado. En sus dos ediciones anteriores (2024 y 2025), el encuentro reunió a un total de 8.600 asistentes.

Según reportes de Sivigila, entre enero y octubre de 2026 se registraron 2.517 notificaciones de violencia sexual contra menores de edad en Medellín, frente a 2.658 en el mismo periodo de 2025. Esta reducción del 5,3 % (141 casos menos) reafirma la prioridad de mantener activa la detección temprana y las rutas de atención.