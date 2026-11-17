Colombia

Un posible atentado terrorista fue frustrado por las autoridades en el municipio de Granada, Meta, donde fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Malicia’, señalado de participar en la instalación de artefactos explosivos en un establecimiento comercial.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada en el barrio Las Delicias. Según informó la Policía, uniformados que adelantaban labores de patrullaje observaron al hombre cuando lanzaba un objeto hacia el balcón de un establecimiento comercial.

Al percatarse de la presencia policial, el ciudadano intentó escapar, pero fue interceptado y capturado metros más adelante.

¿Qué encontraron durante el operativo?

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron dos recipientes acondicionados artesanalmente con características similares a artefactos explosivos improvisados. También incautaron:

Cables y dos encendedores.

Un teléfono celular.

Tarjetas SIM.

Una memoria de almacenamiento digital.

El Ejército Nacional apoyó la verificación del material con un equipo canino especializado en la detección de explosivos. Posteriormente, técnicos antiexplosivos de la Policía realizaron los procedimientos correspondientes para descartar riesgos para la comunidad.

¿A qué grupo armado pertenecería el capturado?

De acuerdo con las primeras verificaciones de las autoridades, el hombre sería presunto integrante del Frente Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura armada ilegal con presencia en esta región del país.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de terrorismo. Entretanto, las autoridades adelantan investigaciones para establecer si otras personas estarían relacionadas con este hecho.

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