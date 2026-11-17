Cortes de agua en Bogotá del 17 al 19 de noviembre: localidades y barrios que no tendrán servicio. Getty Images

Conozca los cortes de agua en barrios de Bogotá, programados durante la semana del 17 al 19 de noviembre, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

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Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el martes 17 de noviembre de 2026

Localidad de Chapinero

El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera. De la calle 87 a la calle 72, entre la carrera 11 y la carrera 13. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Barrios Unidos

Polo Club. De la calle 80 a la calle 84, entre la carrera 24 y la carrera 30. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Kennedy

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector. De la avenida calle 43 sur a la calle 54 sur, entre la avenida carrera 80 y la avenida carrera 86.

Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

La Pradera, Jerusalem y Sierra Morena II. De la calle 76 sur a la calle 69D sur, entre la transversal 50 y la carrera 31.

Desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.

Localidad de San Cristóbal

San Isidro. De la carrera 10 a la carrera 3, entre la calle 30A sur y la calle 37 sur. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

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Barrios en Bogotá y Soacha con cortes de agua el miércoles 18 de noviembre de 2026

Localidad de Suba

Prado Pinzón, Victoria Norte, Mazurén y Santa Helena. De la carrera 45 a la carrera 56, entre la calle 138 y la calle 153. Desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Teusaquillo

La Esmeralda y Rafael Núñez. De la calle 26 a la calle 53, entre la carrera 30 y la carrera 68. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Chapinero

Juan XXIII, Los Rosales, Ingemar y Las Acacias. De la calle 60 a la calle 94, entre la carrera 7 y la carrera 4 este. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Fontibón

Salitre Occidental y Granjas de Techo. De la calle 22A a la avenida calle 13, entre la avenida carrera 68 y la carrera 68D. Desde las 7:00 a. m., hasta por 27 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Estrella del Sur. De la avenida carrera 17 a la carrera 18C, entre la diagonal 62 sur y la calle 78 sur.

Desde las 8:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.

Localidad de Tunjuelito

Samore y Claret. De la calle 49 sur a la avenida calle 44 sur, entre la avenida carrera 33 y la carrera 28. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a empates en redes del acueducto.

Localidad de Usaquén

Chicó Reservado, Chicó Oriental, El Refugio, Bellavista e Ingemar Oriental. De la calle 60 a la calle 94, entre la carrera 4 este y la avenida carrera 7. Desde las 10:00 a. m., hasta por 12 horas. Debido a cambio de válvula.

Localidad de Puente Aranda

Pensilvania, Estación Central, Los Ejidos, Zona Industrial, Gorgonzola y Cundinamarca. De la avenida calle 6 a la calle 23, entre la avenida carrera 30 y la carrera 50.

Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Municipio de Soacha

Altico, Colmena, El Ciprés y Villa Isabel. De la calle 4 sur a la calle 13, entre la transversal 1B y la carrera 4B. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Cobec, Cobeg, Maranatha, Maranatha I, Neuta, Neuta San Andrés, Quintas de La Laguna, Quintas del Portal, Reservas de La Laguna y San Andrés. De la calle 6 sur a la calle 6E, entre la avenida carrera 4 (Autopista Sur) y la transversal 7 (vía Indumil).

Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Barrios en Bogotá con cortes de agua el jueves 19 de noviembre de 2026

Localidad de Suba

Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes Norte y Tuna Baja. De la carrera 104 a la carrera 136, entre la calle 139 y la calle 157B.

Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Engativá

Puerto de Teja. De la calle 26 a la calle 24, entre la carrera 96 y la carrera 103. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

El Porvenir. De la carrera 100 a la carrera 118, entre la calle 59 sur y la calle 49 sur. Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos y El Retazo:

De la calle 63 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 81 y la carrera 82;

de la calle 66 sur a la calle 70 bis sur, entre la carrera 80N y la carrera 82A;

de la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B sur y la calle 71A sur;

de la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 bis sur y la calle 71F sur;

de la transversal 79D a la carrera 87, entre la calle 71F sur y la avenida calle 75 sur.

Desde las 10:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Ciudad Bolívar

Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba. De la calle 59A sur a la calle 716 sur, entre la carrera 18A y la carrera 16D. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

San Isidro, La Estancia, Primavera I y Galicia. De la avenida calle 57R sur a la diagonal 62G sur, entre la carrera 73C y la carrera 77F. Desde las 9:00 a. m., hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.

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