Colombia

Diez establecimientos nocturnos fueron sellados por las autoridades durante un operativo de inspección, vigilancia y control en el sur de Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana, ocho de estos lugares presuntamente funcionaban bajo la fachada de organizaciones sindicales, mientras que los otros dos presentaban irregularidades en su documentación.

La intervención contó con más de 200 uniformados y se desarrolló en los barrios Restrepo, Santa Lucía y Quiroga, en las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad.

Según las autoridades, en estos establecimientos presuntamente se permitía el ingreso de menores de edad y se comercializaban sustancias estupefacientes. Además, llevarían cerca de tres años operando y generarían ingresos aproximados de diez millones de pesos mensuales.

Capturas e incautaciones

Durante los procedimientos fue capturada una persona mediante orden judicial por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de:

Dos armas traumáticas.

14 armas cortopunzantes.

Marihuana y tussi.

También fueron inmovilizados siete vehículos y se impusieron cinco comparendos por invasión del espacio público.

Van 15 establecimientos sellados en dos semanas

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, durante las últimas dos semanas, ya son 15 los establecimientos nocturnos sellados bajo esta presunta modalidad de fachada sindical.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.