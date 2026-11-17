Para Caracol Radio, en 6AMW, habló Andrés Caro es un abogado, director de la Fundación para Estado de Derecho, candidato a doctor de la Universidad de Yale, quién se refirió a las recientes capturas realizadas por Abelardo De La Espriella y los tratos que ha tenido con ellos, debido al llamado que le hizo un juez al presidente.

“Es posible que un juez de garantías en alguna captura futura diga que efectivamente ha sido ilegal la captura porque se ha violado la dignidad de la persona, pero en cualquier caso estos careos si están poniendo en riesgo cualquier declaración que se obtenga durante el careo, si la persona hace un reconocimiento de responsabilidad o si alguno de los testigos lo identifican después del careo, eso podría crear algunos problemas”. Aseguró Cano, sobre como un juez podría declarar irregularidades en el proceso de captura.

Por su parte, Cano aseguró que por más que las víctimas reclamen el hecho que defienden al delincuente, afirma que los cobijan garantías distintas y que tanto las víctimas como los delincuentes están en todo su derecho de reclamar y exigir sus derechos, puesto que son totalmente diferentes.

“Son garantías distintas, las garantías, con las que cuenta un presunto delincuente son naturalmente distintas a las garantías que tienen las víctimas y en este caso tenemos unas reglas muy claras para el tratamiento de las personas que están investigadas o que han sido arrestadas por el Estado y entonces esa comparación que es muy útil en términos políticos pues jurídicamente no tiene mucho sentido porque los derechos de las víctimas no están en juego en la humillación del delincuente en la humillación”.

¿Se están manejando correctamente los procesos judiciales?

El abogado Andrés Cano, comentó que, hasta el momento, los procesos judiciales que ha tenido con los delincuentes no han infringido ninguna ley clara, pero el hecho de juzgarlos sin tener una orden por los entes oficiales es ahí donde tanto el juez penal como las personas, rechazan su manera de tacharlos sin haber pasado por un proceso judicial, por otro lado, él ha sido el primer presidente que hace público todo el proceso y de alguna forma los juzga sin un debido proceso.

Existen dos momentos claves para la captura de estos delincuentes, cuando se legaliza la captura ante un juez de garantías y después todo el proceso penal que se hace ante un juez penal. Lo que es cierto es que el juez de garantías no investiga los crímenes que haya podido cometer la persona, sino que simplemente se fija en si la captura fue una captura hecha de acuerdo con la ley, si había orden de captura o si la flagrancia se puede justificar, y yo creo que es ahí donde está el riesgo de lo que está haciendo el presidente.

Por último, concluyó diciendo que solo el juez, es el encargado de oficializar la captura de alguien, por encima de lo que diga el presidente, “es muy importante que los jueces mantengan la independencia, incluso, contra la voluntad del presidente, porque de eso se trata vivir en un país con separación de poderes. Es el doctor Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho”. Concluyó Cano, sobre la manera en la que el presidente ha juzgado a estos delincuentes.

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