El nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hacer referencia sobre cuál será su papel al frente de la entidad, tras la renuncia de Jaime Uribe.

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Allí, reveló que su principal labor será la de coordinar.

“Vamos a revisar cómo podemos hacer que, estos tres meses en lo que se haya fallado, se pueda recuperar el tiempo y comunicar de forma acertada todo lo que se ha trabajado”, dijo.

“Mi función será de coordinación”

Y agregó: “Yo sí quiero decirles que acá hay una estructuración de proyectos que van muy adelante, que acá existen unas viviendas que se podrán entregar en las próximas semanas y no se van a entregar porque Luis Felipe Henao llegue y en una semana tiene una vivienda construida. No, eso sería mentir. Acá hay un trabajo muy importante que se venía desarrollando, que lo vamos a comunicar de forma adecuada y en lo que exista falencias, mi función será de coordinación”.

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“Yo creo que mi perfil da la posibilidad de llamar a cualquier ministro y hablarle con total claridad de que no le está hablando un superior jerárquico, sino que le está hablando una persona que entra con tres meses menos que cualquier funcionario público cuando llegó a su cargo y que el jefe de todos, que es el ciudadano y después el presidente de la República, exige que las respuestas sean inmediatas. Por esa razón mi labor va a ser coordinar y que las decisiones que se tenían que tomar en una semana o en dos semanas se empiecen a tomar en días por el sentido de urgencia”, aseveró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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