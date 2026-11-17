Tras la polémica que se generó por la revelación de los salarios de los integrantes del Fondo Milagro, el nuevo gerente del ente, Luis Felipe Henao, se reafirmó en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, en su posición de austeridad dentro del mismo.

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Cabe recordar que por toda esa coyuntura, el anterior gerente Jaime Uribe, terminó renunciando a su cargo.

“Salarios empáticos”

Henao apuntó: “Van a ser salarios totalmente empáticos con lo que están sufriendo las familias. Van a ser salarios con un mensaje de solidaridad y que todos tenemos que poner de nuestro tiempo y de nuestro amor por este país por ayudar a sacar eso. Vamos a tener un equipo de verdad que yo espero que sea muy pequeño buscando apoyo de las otras entidades del Estado. Esa es mi apuesta”.

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“Estoy tocando la puerta de personas que me colaboraron, que tienen una gran empatía y yo sé que un gran amor de servicio por el país para que me acompañen con los honorarios totalmente modestos”, agregó.

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