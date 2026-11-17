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Le hacía comentarios racistas a mí pareja: hermana de agente de ICE que mató a colombiano

En 6AM W, de Caracol Radio, la terapeuta clínica Elizabeth Emen, hermana de David Brouillette, el agente de ICE involucrado en el operativo donde murió el joven colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, el pasado 13 de julio de 2026, habló sobre los antecedentes xenófobos y racistas de su hermano.

Elizabeth, relató cómo se enteró de la vinculación de su hermano con la agencia migratoria tras verlo en las noticias y explicó las razones por las cuales decidió hacer públicos unos correos electrónicos de 2021 que evidencian su conducta.

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