El nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, dio algunas pinceladas en 6MA W, con Julio Sánchez Cristo, de cómo funcionará la administración de la entidad bajo su dirección. Allí, subrayó y puntualizó que parte de lo más importante será la comunicación con entidades, autoridades y ciudadanía del avance de su trabajo.

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“Acá no solamente va a ser ejecutar, ejecutar y ejecutar, sino que antes de eso es comunicar y comunicar. Aunque la reconstrucción no se mide por anuncios, sí se mide por familias que puedan vivir de nuevo con seguridad, y la primera seguridad es empezar a disminuir la incertidumbre, de cuántos colegios hay, cuando se van a reabrir todos, cuando van a estar las viviendas, entre otras cosas”, comentó Henao en su primera intervención.

De esta manera, subrayó la necesidad de que los recursos que haya en el fondo tengan con interlocutor y que, bajo esa línea, se comunique todo lo que hace la entidad.

“Yo sí espero que todos estos recursos tengan, por lo menos, una interlocución clara. El país, en el mejor de los escenarios, creemos que no es de 40 billones, en el peor, más de 58 billones (reconstrucción). Entonces acá la comunicación va a ser fundamental y que los recursos empiecen a llegar rápido a las familias también”, dijo.

Así mismo, explicó que en el marco de su llegada al Fondo Milagro, su función será coordinar.

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“Vamos a revisar cómo podemos hacer que, en estos tres meses en lo que se haya fallado, se pueda recuperar el tiempo y comunicar de forma acertada todo lo que se ha trabajado. Yo sí quiero decirles que acá hay una estructuración de proyectos que van muy adelante, que acá existen unas viviendas que se podrán entregar en las próximas semanas y no se van a entregar porque Luis Felipe Henao llegue y en una semana tiene una vivienda construida. No, eso sería mentir. Acá hay un trabajo muy importante que se venía desarrollando, que lo vamos a comunicar de forma adecuada y en lo que exista falencias, mi función será de coordinación”, expresó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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