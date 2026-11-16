Este lunes 16 de noviembre una nueva jornada de su fase de grupos, con diez compromisos correspondientes a las ligas A, B, C y D. Alemania protagonizó una de las grandes goleadas del día al imponerse 5-0 sobre Países Bajos, mientras Suiza venció 4-0 a Escocia. También se destacaron las victorias de Grecia, Eslovenia e Islandia, en una fecha que comenzó a definir las posiciones y los clasificados a las siguientes instancias del torneo.

Alemania 5-0 Países Bajos

La selección alemana consiguió una contundente victoria en Berlín y aseguró el primer lugar del Grupo A2. Derry Scherhant abrió el marcador al minuto 41 y, en el segundo tiempo, Florian Wirtz marcó por duplicado (60’ y 71’), mientras Nico Schlotterbeck (65’) y Brajan Gruda (77’) completaron la goleada. Alemania y Países Bajos avanzaron a los cuartos de final.

Estadísticas Sofascore:

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Grecia 1-0 Serbia

Grecia se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Giorgos Masouras en la segunda parte. El conjunto heleno dominó buena parte del compromiso y encontró la anotación que necesitaba para cerrar su participación con una victoria, aunque no le alcanzó para avanzar a los cuartos de final.

Suiza 4-0 Escocia

La selección suiza tuvo una destacada presentación como local y superó con autoridad a Escocia. El resultado le permitió cerrar la fase de grupos como líder del Grupo B1, mientras que los escoceses terminaron sin opciones de avanzar a la siguiente instancia.

Macedonia del Norte 0-3 Eslovenia

Eslovenia consiguió una importante victoria como visitante con un marcador de 3-0. Danijel Šturm fue protagonista al marcar dos goles, en una presentación que le permitió a su selección asegurar el segundo puesto del Grupo B1 y disputar los playoffs de ascenso a la Liga A.

Kazajistán 2-2 Eslovaquia

Las dos selecciones protagonizaron un encuentro equilibrado que terminó en empate. Kazajistán y Eslovaquia repartieron puntos después de un compromiso disputado, en el que ninguno consiguió establecer una diferencia definitiva en el marcador.

Islas Feroe 1-0 Moldavia

Las Islas Feroe consiguieron una victoria histórica para cerrar la fase de grupos. Áki Samuelsen marcó el único tanto del compromiso, resultado que le permitió al conjunto local quedarse con el segundo lugar del Grupo C3 y acceder a los playoffs de ascenso a la Liga B.

Estonia 2-1 Bulgaria

Estonia se impuso en casa y mantuvo su invicto en el Grupo C4. El conjunto estonio consiguió una nueva victoria, aunque no le alcanzó para quedarse con el primer puesto, que terminó en manos de Islandia. Bulgaria cerró su participación con una derrota.

Islandia 3-0 Luxemburgo

Islandia confirmó su buen rendimiento en la competición con una victoria por tres goles de diferencia. El resultado le permitió finalizar como líder invicto del Grupo C4 y asegurar su regreso a la Liga B para la próxima edición de la Nations League.

Lituania 2-1 Liechtenstein

Lituania consiguió una victoria como local en un compromiso disputado frente a Liechtenstein. El conjunto anfitrión aprovechó su condición de local para quedarse con los tres puntos y cerrar la fase de grupos con una victoria.

Gibraltar 1-1 Malta

Gibraltar y Malta repartieron puntos en un partido que terminó igualado 1-1. Las dos selecciones cerraron su participación en el Grupo D1 con un empate que dejó a Malta en el primer lugar de la clasificación.

Posiciones de la Liga de Naciones de la UEFA

Grupo A

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Francia 13 6 +4 2. Bélgica 12 6 +5 3. Italia 10 6 +2 4. Turquía 0 6 -11

Grupo B

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Alemania 11 5 +9 2. Países Bajos 11 5 -5 3. Grecia 11 5 +3 4. Serbia 0 5 -7

Grupo C

Pos Equipo PTS PJ DIF 1. Inglaterra 15 6 +13 2. España 15 6 +8 3. Croacia 6 6 -10 4. Chequía 0 6 -11

Grupo D