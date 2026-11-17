La Selección Chilena recibirá a Colombia en el segundo partido amistoso del parón de la fecha FIFA, el juego será este martes 17 de noviembre en el estadio Monumental de Colo Colo, Santiago de Chile. Anteriormente, el encuentro estaba previsto para disputarse en el Estadio Nacional Julio Martínez, pero debido al mal estado del campo de juego, se cambió el escenario del partido.

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¿Cómo quedó el primer partido?

En el primer duelo, jugado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia se impuso por 1-0 gracias a un autogol de Guillermo Maripán.

Tras la victoria de la Tricolor, el conjunto de Néstor Lorenzo continúa utilizando jugadores jóvenes como Juan Manuel Rengifo, Matias Orozco y Samuel Velásquez, con el fin de dar un cambio generacional a la plantilla.

“Se inicia este recambio generacional que es necesario y que apunta dentro de dos o tres años. Tener jugadores con experiencia suficiente para llegar a la Copa América de la mejor manera”, manifestó.

La Roja regresa al Monumental

La selección chilena de fútbol acumula exactamente tres años sin disputar un encuentro en el Estadio Monumental, siendo su última presentación el empate sin goles frente a Paraguay ocurrido el 16 de noviembre de 2023, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Fecha, hora y sede del partido Chile Vs Colombia

Fecha: Martes 17 de noviembre

Hora: 6:00 PM Hora local

Lugar: Estadio Monumental David Arellano, Santiago de Chile