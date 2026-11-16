Nicolás Córdova analizó el duelo ante Colombia: “Jugamos con un gran equipo” // Tomado de 'YouTube' La Roja

Nicolás Córdova atendió a los medios de comunicación en la previa del segundo amistoso entre Chile y Colombia, que se disputará este martes 17 de noviembre en Santiago. El compromiso, que inicialmente estaba programado para el Estadio Nacional, finalmente se jugará en el Estadio Monumental, escenario donde habitualmente juega Colo-Colo.

El entrenador de La Roja habló sobre la preparación para este encuentro, las dificultades que representa el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y los aspectos que espera mejorar tras la derrota 1-0 sufrida en Cali.

El técnico explicó que los días posteriores al primer compromiso estuvieron enfocados principalmente en la recuperación física de sus jugadores, teniendo en cuenta el desgaste del viaje y la exigencia de la competencia internacional.

“Estos días se han utilizado más para recargar energías. Hoy y mañana en la mañana vamos a preparar el partido. Todos están en condiciones, salvo Diego (Ulloa), que fue liberado de la nómina”, señaló.

Los ajustes que busca Chile ante Colombia

Córdova reconoció que el seleccionado chileno debe mejorar su capacidad ofensiva, especialmente en los momentos en los que consiga acercarse al último cuarto de cancha. Aunque destacó el comportamiento defensivo de su equipo en el primer amistoso, insistió en la necesidad de tener mayor convicción con el balón.

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“Defensivamente se hizo bien, ese es un punto a mantener. Tener mucha más convicción a la hora de atacar y más prestancia de juego a la hora de tener el balón son los puntos a mejorar”, explicó.

En cuanto al planteamiento táctico para el segundo compromiso, el entrenador reconoció que todavía no había definido si utilizaría una línea de tres o de cuatro defensores. También destacó la calidad del rival y las dificultades que puede generar el funcionamiento colectivo del equipo colombiano.

“Me encantaría decir que ojalá mañana estemos siempre en campo rival, pero jugamos con un gran equipo. A veces te van llevando. Hay cosas a estudiar, todavía no hemos decidido si jugamos con línea de tres o cuatro. Lo más importante son los jugadores que aparezcan”, afirmó.

El futuro de Córdova y la renovación de Chile

Otro de los temas abordados durante la rueda de prensa fue la continuidad de Nicolás Córdova al frente de la selección absoluta. El entrenador fue consultado sobre la posibilidad de que el encuentro ante Colombia sea su último partido en el cargo, aunque evitó profundizar en ese escenario y reiteró su compromiso con el proyecto de las selecciones chilenas.

“Como está la situación en la Federación y todo lo que viene, puede pasar de todo. Yo soy un empleado de la Federación de Fútbol de Chile. Estoy a muerte con lo que hemos generado como proyecto”, manifestó.

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Finalmente, defendió la apuesta por los futbolistas jóvenes y explicó que uno de sus principales objetivos ha sido renovar la plantilla y ampliar las alternativas de la selección de cara al próximo proceso clasificatorio.

“Vine con el objetivo de rejuvenecer el equipo y creo que se ha hecho. Para el que venga para las Clasificatorias, ahí sí deben estar los mejores en ese momento. Hoy el proceso es otro”, concluyó.