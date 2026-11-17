Medellín

La alcaldía de Bello inauguró hoy martes, 17 de noviembre, la nueva Plaza de Mercado de este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Para esta obra de infraestructura se requirió una inversión de $3.567 millones, la cual fue compartida entre la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, explicó que “después de culminar el proceso constructivo hace unos meses y lograr la dotación de nuestra Plaza de Mercado de Bello, en articulación con la Gobernación de Antioquia, llegó el momento para que nuestros comerciantes con arraigo y los nuevos que llegarán habiten este espacio para recibir a todos los bellanitas”.

Nuevo hito para Bello

Para el gobierno municipal, este espacio tendrá precios justos, productos frescos y economía popular local, generando un nuevo capítulo para el abastecimiento, el comercio local y la dinámica económica de la ciudad.

La apertura oficial, en la mañana de este martes, 17 de noviembre, permite la integración de la comunidad por medio de diferentes actividades que buscan convocar a los ciudadanos para que lleguen a este nuevo espacio.

Lista la dotación

Desde la Alcaldía de Bello explicaron que esta plaza abre con la dotación necesaria para ofrecer un buen servicio a la comunidad y continuará fortaleciéndose en el tiempo.

Además del abastecimiento de los productos agrícolas, como ha sido su tradición, en el renovado espacio se podrán encontrar también entidades bancarias y cooperativas para realizar sus diligencias; restaurantes de mesa y oferta gastronómica; una ludoteca dotada; y una cancha deportiva en el cuarto piso.

Comerciantes de arraigo

Los comerciantes que estaban ubicados en la anterior Plaza de Mercado fueron priorizados y se ubicarán en el primer piso, en puntos estratégicos según su actividad económica: cárnicos, frutos secos, frutas y verduras, entre otros.

En el segundo piso de la nueva plaza estarán los comerciantes cuya economía no es la tradicional de legumbres y verduras, así como quienes adquieran por primera vez un establecimiento comercial.

Mecanismo de asignación

Desde la administración municipal de Bello explicaron que la asignación es bajo la figura de aprovechamiento por el uso de espacio público, no como arriendo.

Operadores administradores

Para lograr esta apertura, se definieron los operadores de la dotación y administración de la nueva Plaza de Mercado de Bello.

La parte de dotación está a cargo de SC Inversiones SAS, que incluye señalética, refrigeradores, malacate, mesas, sillas, vitrinas, estanterías, jardineras y dotación para la ludoteca, entre otros elementos.

La Unión Temporal Todos Somos Plaza será la encargada de la administración inicialmente por un periodo de cinco años.