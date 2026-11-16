Con este mensaje, el presidente Abelardo de la Espriella hizo el lanzamiento oficial de la ‘Milagro Week’ en Nueva York, una semana con la que el Gobierno busca atraer inversión extranjera: “Colombia is open for business, and we want you to be part of our future” (Colombia está abierta a los negocios y queremos que ustedes hagan parte de nuestro futuro).

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