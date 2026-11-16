Presidente Abelardo de la Espriella inauguró oficialmente la ‘Milagro Week’ en Nueva York
Abelardo de la Espriella inauguró oficialmente la ‘Milagro Week’ con un mensaje virtual en el que invitó a empresarios e inversionistas extranjeros a llegar a Colombia. El vicepresidente y el ministro de Comercio se encuentran en Nueva York.
Con este mensaje, el presidente Abelardo de la Espriella hizo el lanzamiento oficial de la ‘Milagro Week’ en Nueva York, una semana con la que el Gobierno busca atraer inversión extranjera: “Colombia is open for business, and we want you to be part of our future” (Colombia está abierta a los negocios y queremos que ustedes hagan parte de nuestro futuro).
Noticia en desarrollo...
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...