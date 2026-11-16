Vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el congresista demócrata Gregory Meeks

El vicepresidente José Manuel Restrepo continúa con su agenda en Nueva York, en el marco de la “Milagro Week”, una iniciativa del Gobierno que busca atraer inversión extranjera a Colombia.

En medio de esta agenda, se reunió este lunes con el congresista demócrata Gregory Meeks.

Al encuentro también asistieron la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

Con Meeks hablaron sobre la propuesta de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, específicamente sobre la propuesta de un “Plan Marshall” y cooperación en materia de seguridad.

Esta reunión era clave porque se dio después de los desencuentros con el Partido Demócrata por los mensajes del canciller Omar Bula en contra de esa colectividad, y la carta en la que pidió excusas.

Por otro lado, la Vicepresidencia informó que, además de la reunión, ya habría avances en materia de inversión, apropósito de la “Milagro Week”. Y confirmaron que Avianca invertirá 3.000 millones de dólares en Colombia durante los próximos tres años y que el Grupo Plata elevará su inversión en el país a 400 millones de dólares.