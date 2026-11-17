El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, participó en la décimo quinta versión del World Strategic Forum 2026. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó ante inversionistas internacionales los proyectos estratégicos que se están adelantando desde el gobierno seccional en la actualidad.

Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la competitividad del departamento, gracias a la cooperación internacional que se articula con el trabajo del gobierno seccional.

Propuesta para inversionistas

El mandatario de los antioqueños participó en el World Strategic Forum 2026, en Miami, Estados Unidos.

Andrés Julián Rendón aseguró que “aquí planteamos unas licitaciones que van a salir, bien como obra pública o bien para el concurso de alianzas público-privadas, alrededor de dos grandes autopistas, además de la reconstrucción del ferrocarril del departamento y llevar agua potable a Urabá, que es donde tenemos más de 500 kilómetros de costa y que es una salida de Antioquia y Colombia con el mundo, en especial con Estados Unidos”.

Proyectos priorizados

De acuerdo a lo presentado por el gobernador en Miami, las oportunidades de inversión y financiación están planteadas en sectores como infraestructura y competitividad.

Algunos de los proyectos que mencionó Andrés Julián Rendón ante los asistentes son la recuperación del Ferrocarril de Antioquia con los tramos Bello-Barbosa y Barbosa-Puerto Berrío.

En este proyecto, la primera fase priorizada es el tramo Bello-Barbosa, de 29,8 kilómetros; cuenta con vigencias futuras excepcionales aprobadas por 1,7 billones de pesos.

En servicios públicos se priorizó el Acueducto Regional El Sable, una solución para llevar agua potable a los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo en el Urabá antioqueño.

La iniciativa tiene una primera fase cuya inversión asciende a 1,6 billones de pesos y beneficiará inicialmente a cerca de 288 mil habitantes.

Sobre los proyectos viales se presentaron Asociaciones Público-Privadas para conectar La Ceja - La Pintada y El Santuario - Providencia, iniciativas que suman 125 kilómetros y contemplan inversiones superiores a los 3 billones de pesos.

El gobernador también presentó proyectos hidroeléctricos para desarrollar en Antioquia.

La ejecución de data centers e inteligencia artificial fue también mostrada y priorizada por el gobierno seccional en este encuentro de inversionistas.

Encuentros destacados

Al finalizar la exposición, Andrés Julián Rendón destacó: “Me invitaron como ponente al Foro Estratégico Mundial, en Estados Unidos”.

El mandatario agregó: “Tuve la oportunidad de conversar con líderes empresariales, inversionistas, directivos de instituciones financieras, autoridades gubernamentales y expertos internacionales sobre el mandato que ustedes generosamente me dieron y que estamos cumpliendo con hechos: seguridad, lucha contra el hambre, autonomía económica para las mujeres y conectividad física y digital”.

Los proyectos buscan mejorar la infraestructura, la seguridad, la conectividad y las condiciones para la inversión en el departamento.

Concluyó el gobernador que “estamos preparados para recibir más recursos de cooperación e inversión extranjera en Antioquia”.

Políticas sociales

El gobernador explicó en este escenario que el compromiso del actual gobierno se enmarca en seguridad pública, lucha contra el hambre, poner a las mujeres en el corazón de la política social y conectar las regiones y las personas mediante las obras de infraestructura física y digital.

Destacó también la estrategia del Sistema del Cuidado y para ello también se requiere que el departamento financie horas de cuidado para quienes atienden a los niños, los ancianos y las personas enfermas y de esa manera las mujeres puedan tener libertad para decidir sobre su tiempo, fertilidad y de también ganar una autonomía económica y expandir su liderazgo.