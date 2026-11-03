Gobernador de Antioquia espera respuesta del Gobierno a propuestas para el rescate fiscal

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que tras la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella, enviará al Gobierno Nacional un documento consolidando las propuestas para contribuir al rescate fiscal del país en medio de las discusiones sobre la ley de rescate fiscal.

El mandatario departamental aseguró que Colombia podría ahorrar entre 26 y 28 billones de pesos mediante una reducción del gasto público, sin necesidad de concentrar el ajuste fiscal exclusivamente en la creación o el incremento de impuestos.

“El ajuste lo pueda hacer vía ingresos, vía gastos o una combinación de las dos, nosotros nos hemos concentrado en los gastos, lo que nos ha tocado padecer acá. Y como Gobierno Nacional, si profundiza la descentralización y le da verdadera autonomía a las regiones. Se podría ahorrar 26 billones de pesos, eliminando redundancias, reduciendo el tamaño del nivel central a la mitad y acabando con los equipos básicos”, señaló Andrés Julián Rendón.

Propuestas para el rescate fiscal

Uno de los principales planteamientos del gobernador consiste en una reorganización de la estructura administrativa nacional, mediante la reducción de los actuales 18 ministerios a siete.

Entre los cambios planteados se encuentra la creación de un Ministerio de Desarrollo Social, que agruparía áreas como salud, educación, trabajo, deporte y cultura. También propone integrar sectores como agricultura, comercio, minas y ciencia en una sola cartera de Desarrollo Económico. Asimismo, plantea un Ministerio de Desarrollo Territorial que reúna las funciones de ambiente, transporte, vivienda y tecnologías de la información, mientras que Defensa y Relaciones Exteriores conservarían estructuras independientes.

Según las estimaciones presentadas por el gobernador, esta reorganización permitiría ahorrar $3 billones al año.

La segunda propuesta está relacionada con la distribución de competencias entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías, por lo que propondrá eliminar dichas duplicidades y fortalecer la autonomía de los territorios, de manera que departamentos y municipios puedan asumir determinadas funciones sin depender de estructuras paralelas del orden nacional, ahorrando hasta $17 billones anuales.

El tercer componente de la propuesta está dirigido al sistema de salud. Rendón solicitará al presidente eliminar los Equipos Básicos de Salud, programa impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro, y trasladar sus recursos a la financiación de los servicios médicos.

De acuerdo con sus cálculos, la medida permitiría redirigir $8 billones hacia la Unidad de Pago por Capitación, el valor que reconoce el sistema por cada afiliado para financiar su atención.